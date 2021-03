BBB21: Festa desta sexta será comandada por Pedro Sampaio, Lexa e Luísa Sonza

CB Correio Braziliense

(crédito: Pedro Pereira/Divulgação; Internet/Reprodução; e Shed Western Bar/Divulgação)

Esta sexta-feira (5/3) é mais um dia de festa no Big brother Brasil 21. Depois de Os Barões da Pisadinha, Daniela Mercury e Thiaguinho passarem pelo reality show como atrações musicais, agora é a vez do trio Pedro Sampaio, Lexa e Luísa Sonza desembarcar no programa para uma apresentação.

Os três se apresentam juntos no palco que imita uma "casa de vidro" para garantir a segurança dos artistas e também dos confinados devido à pandemia de covid-19. “Desde que começou o BBB, os brothers já dançaram minhas músicas nas festas e falaram de mim algumas vezes, então acho que vai ser sensacional estar lá de corpo e alma. Ainda mais com Lexa e Luísa"”, comentou o DJ e produtor em material de divulgação.

No repertório estarão sucessos como Sapequinha, Chama ela, Fala mal de mim, Combatchy, Modo turbo e Vai menina. “Podem esperar minutos de bumbum no chão e várias emoções!”, adianta Sampaio.