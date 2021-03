Camila Queiroz e Mariana Rios são confirmadas no elenco de 'De volta aos 15'

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram/Mauricio Fidalgo/TV Globo)

Em post nas redes sociais, a escritora Bruna Vieira, autora do livro De volta aos 15 que inspira uma nova produção da Netflix, anunciou, nesta quinta-feira (4/3), outros nomes do elenco do seriado. Além de Maísa, que será a protagonista, o time de atores conta com Camila Queiroz, Mariana Rios, Breno Ferreira, Yana Sardenberg e Bruno Montaleone.

Esta é a primeira série de Maisa na Netflix - a intérprete recentemente lançou o longa original Pai em dobro no streaming. A atriz foi apresentada de surpresa para o restante do elenco da produção, que conta ainda com Klara Castanho, Pedro Ottoni, João Guilherme e Amanda Azevedo.

A série conta a história de Anita, uma mulher de 30 anos que vive uma vida que não a agrada. Em uma visita a casa que passou a juventude, ela misteriosamente volta a ter 15 anos de idade, mas com a cabeça de 30. Ela então decide fazer certo o que havia dado errado na própria vida desde o colegial.

Apesar do anúncio, a produção segue sem uma data prevista de estreia.