Especial 'Falas femininas' celebra o Dia da Mulher na Globo

LV Lisa Veit*

(crédito: Globo/Carol Vianna)

Cinco mulheres que unem, ao mesmo tempo, o que é diverso e o que é representativo do feminino brasileiro foram escolhidas para contar as próprias histórias no especial Falas femininas. A produção, que vai ao ar nesta segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, na TV Globo, é dirigida por Patrícia Carvalho e Antônia Prado, com apresentação e mediação da atriz e humorista Fabiana Karla.

Para celebrar a data com representatividade e garantir ponto de vista feminino em todas as fases da criação, a ficha técnica foi formada majoritariamente por mulheres. “Essas são falas femininas, tanto no que vai ao ar quanto nos bastidores. Criamos cápsulas de captação pensando nas habilidades das meninas que tínhamos no time. A ideia foi ter um grupo de cocriação horizontal, pois muitas empreitadas adotam um jeito patriarcal e hierarquizado no fazer. A gente pensou num círculo, em que uma pudesse cobrir a outra em momentos difíceis. Abandonamos a carapaça das supermulheres e expusemos nossas fragilidades. Isso acrescentou para trazer ao especial a intimidade e a cumplicidade que tanto queríamos”, lembra Patrícia Carvalho.

Antônia Prado completa, destacando a importância deste olhar feminino atrás das câmeras e da colaboração nos processos do audiovisual. “Conseguimos perceber uma presença feminina expressiva dentro do audiovisual brasileiro, mas ainda precisamos avançar muito para que mais mulheres possam estar em cargos de liderança. Indiretamente, isso se transforma em mais histórias sendo contadas sob o ponto de vista feminino”.

Mulheres brasileiras

Ao todo são cinco, escolhidas para criar identificação em milhões: Carol Dall Farra, do Rio de Janeiro, tem 26 anos, é rapper, slammer e estudante universitária; Cristiane Sueli, de 44 anos, é de São Paulo e está separada há dois anos. Sebastiana dos Santos Oliveira é baiana, tem 47 anos e trabalha como diarista desde muito cedo. Gleice Araújo Silva, ambulante de 29 anos, mora com o marido e as três filhas; e, por fim, Maria Sebastiana Torres da Silva, uma sanfoneira e agricultora de 59 anos, nascida no Piauí. Teve nove filhos, sete estão vivos, e é avó de 14 netos.

“Queríamos protagonistas que fossem fortes e retratassem diferentes regiões, credos e idades, além de representarem os muitos status da mulher dentro da sociedade. Personagens que mostrassem a força típica da mulher brasileira com a sua rotina puxada, cuidando da casa, do trabalho e da família, enquanto pudessem falar de amor, sonhos e futuro”, explica Antônia Prado, sobre a escolha das histórias. A homenagem promete muita emoção. Após se apresentarem ao público, as personagens se reúnem em uma roda de bate-papo mediada por Fabiana Karla.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira