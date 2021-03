Arte para ver na telinha

R » Roberta Pinheiro

Na indústria cinematográfica, as produções que partem das artes plásticas ganham espaço não apenas entre um público interessado pelo tema, mas nas diversas plataformas de streaming e nas redes sociais. Seja para ter uma visão mais intimista e particular do universo poético de um artista e suas obras, seja como registro de um período histórico, como o vivenciado hoje, ou sobre as singularidades do mercado, muitas são as opções.

Professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), Marcelo Feijó destaca que existem algumas razões para esse intercâmbio entre o audiovisual e as artes plásticas, principalmente a arte contemporânea, “feita para ser documentada”, como comenta o professor. “Historicamente, dentro da produção artística, esse diálogo existe como instrumento de divulgação. É preciso fazer esse material circular e que esses pensamentos produzidos pelos artistas cheguem ao público, que façam parte da vida social, do sistema educacional”, pontua.

Chegou um determinado momento, inclusive, em que a arte contemporânea se misturou tanto com as artes audiovisuais, que novos caminhos e novas possibilidades foram abertas. “Contudo, têm alguns problemas. Às vezes, as experiências a partir da documentação da arte e dos museus ficam superficiais. E é preciso reconhecer que são linguagens diferentes e, por mais que possam se sobrepor, se articular e possibilitar novos caminhos, as artes plásticas têm uma necessidade de o público estar presente para que ele viva aquilo, e aí há uma dificuldade de transpor essas sensações e vivências”.

Para despertar a curiosidade do público e, sobretudo, para contribuir com o trabalho dos arte-educadores, munindo-os de material audiovisual, a cineasta Malu de Martino revisitou um conteúdo que produziu nos anos 1980 para criar a série Tela sobre tinta. Composta por cinco episódios de meia hora cada, a produção retrata a trajetória de artistas brasileiros de grande importância no cenário das artes plásticas. São eles Anna Bella Geiger, Luiz Aquila, Athos Bulcão, Celeida Tostes e Farnese de Andrade. Os capítulos são exibidos na UTV (canal 11 da NET) sempre às quintas-feiras.

Os nomes escolhidos para compor o projeto, além de terem impactado uma futura geração de artistas, como Tunga e Ernesto Neto, também têm um papel crucial na educação de artes plásticas. “Esse elenco que escolhi para a primeira temporada tem grande importância na educação de artes plásticas. Minha intenção é fazer um acervo para que os arte-educadores tenham acesso a isso, por isso a UTV abraçou esse projeto”, comenta Malu.

No decorrer dos 30 minutos, a cineasta mergulha na trajetória de cada artista, construindo um perfil audiovisual. São depoimentos, exposições e os diversos momentos da carreira. “Com certeza, a ideia é que seja um gatilho para o conhecimento da obra desses artistas”, detalha Malu.

No caso de Athos Bulcão, a cineasta também partiu para explorar a diversidade de técnicas usadas pelo artista. O documentário visita as obras de Athos em Brasília e no Rio de Janeiro, além de trazer registros da exposição que comemorou seu centenário. “Das fotomontagens aos figurinos para teatro, do Sambódromo à Catedral de Brasília, o documentário visita a obra de Athos em seu amplo espectro. Nas palavras de Athos Bulcão, em entrevista gravada pela diretora Malu de Martino, em Brasília, em 1998: “Não tem esse negócio de inspiração não! Arte é como dizia Leonardo da Vinci: Arte é cosa mentale”.

Momento histórico

Qual a necessidade da arte? Como a pandemia afetou seu trabalho, sua rotina, sua vida? A partir dessas e de perguntas similares, o diretor Fabio Galvão e a produtora Gabriela Weeks, da Galvão Filmes, criaram uma série de minifilmes com diversos artistas intitulada Pandemiarte. Com alguns episódios disponíveis no canal Curta! e o trabalho completo publicado nas redes sociais do projeto, os dois instigaram nomes de diversas áreas da cultura a pensar e refletir sobre o momento atual. “Sem a arte numa pandemia, estaríamos muito piores do que estamos”, afirma Gabriela.

Cada artista foi convidado a participar da sua maneira. Por vezes, através de respostas diretas para a câmera, somente com os trabalhos e a voz, ou a escrita, artistas plásticos, músicos, atores, fotógrafos, escultores, poetas e escritores compartilharam a percepção deste momento histórico. Com participação do músico Dado Villa-Lobos, dos artistas plásticos Franklin Cassaro, Marcos Chaves, Marlos Bakker e Ricardo Becker, entre outros, Gabriela explica que os nomes surgiram de maneira “pandêmica”, um puxando o outro, sem a chancela de um curador. “Uma pandemia de arte na qual um vai contagiando o outro”, descreve. “Foi interessante ver que as pessoas entraram na proposta, desde alguém famoso até alguém que está na rua jogando bolinha para o ar. A arte é transcendente”, completa Galvão.

O diretor explica ainda que a narrativa, apesar de ter um começo, meio e fim, não segue uma hierarquia específica. Foi uma criação em conjunto com os artistas — e de maneira remota. “Como se a gente estivesse cedendo um espaço para ele ocupar e cada artista é convidado a ocupar da maneira que quiser. É uma forma de nos fazermos juntos e de trafegar pelo universo da pessoa guiados por ela”, detalha Galvão.

Ao todo são 30 minifilmes e eles não pretendem parar. Além de produzir com nomes internacionais, os dois almejam, um dia, fazer uma exposição física com o material. “Vejo a arte como uma entidade. Ela é vaidosa. Gosta muito de atenção e, seja a vaia ou os aplausos, o que a afeta, na verdade, são seu uso indevido e a indiferença”, avalia Galvão. “Não consigo viver sem arte. Ela faz a gente perceber a poesia da vida. A vida é ordinária, e a arte faz a gente perceber o que é extraordinário”, acrescenta Gabriela.

» Para assistir:

Abstract

Onde assistir: Netflix

Em duas temporadas, o público poderá acompanhar como pensam e como criam designers de diversas áreas. O ilustrador alemão Christoph Niemann, o arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels, o fotógrafo Platon e a designer Paula Scher são alguns dos protagonistas dessas histórias

Tales by light

Onde assistir: Netflix

Série documental que revela a jornada de fotógrafos por lugares inexplorados e culturas pouco conhecidas no mundo.

Saving Banksy

Onde assistir: YouTube

A partir das obras de Banksy, o documentário discute o impacto da street art e os processos de validação de algo como arte.

O sal da terra

Onde assistir: Globoplay

Indicado como um dos melhores documentários no Oscar de 2015,

O sal da terra conta a história do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. A narrativa é guiada pelo olhar de dois diretores, Juliano Salgado, filho de Sebastião, e o alemão Wim Wenders.

Laerte-se

Onde assistir: Netflix

Primeiro documentário brasileiro da plataforma de streaming, Laerte-se mostra as transformações, os dilemas e os pensamentos da cartunista Laerte Coutinho.

Inhotim — Trabalho de Cildo Meireles, presente no documento sobre o Instituo Inhotim

Onde assistir: Netflix

Série documental que apresenta artistas e obras contemporâneas do maior museu a céu aberto da América Latina. Participam desde nomes nacionais, como Tunga, Cildo Meireles e Claudia Andujar, como internacionais, como

Olafur Eliasson.

The price of everything

Onde assistir: HBO

O documentário mostra como o dinheiro influi no mundo da arte contemporânea e o furor que

causa na sociedade. O público conhecerá colecionadores, leiloeiros, marchands e uma

ampla gama de artistas como Jeff Koons, Gherard Ritcher

e Larry Poons.

A história oculta das obras de arte

Onde assistir: Canal curta!

Os segredos por trás das obras de mestres como Rembrandt, Leonardo da Vinci, Watteau, Raphael e Poussin são analisados, no decorrer de seis episódios, por alguns dos mais importantes especialistas em arte do mundo. O trabalho foi uma iniciativa do Museu do Louvre em Paris.