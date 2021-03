BBB21: Carla, João Luiz, Arthur e Caio estão no paredão falso

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Globo)

O paredão falso do Big Brother Brasil (BBB21) deste domingo (7/3) mexeu com a emoção dos brothers da casa. O anjo Arthur deu o colar para Projota, como já esperado. O líder da casa, Rodolffo, teve direito a dois votos e indicou Carla, que está na xepa e João Luiz, do VIP. Arthur também foi indicado ao paredão falso, recebendo quatro votos da casa.

Cada pessoa indicada pelo líder, uma da xepa e outra do vip, pode colocar mais uma na berlinda. Como contragolpe, Carla acabou escolhendo Caio e João Luiz escolheu Pocah para o paredão falso.

Na prova do bate e volta Arthur, Caio e Pocah puderam jogar, mas apenas a funkeira foi salva. Após a prova, Tiago pediu para que Rodolffo realizasse o sorteio para que três participantes informassem em quem da casa haviam votado. Gil pediu para que Pocah revelasse o voto, que foi em Fiuk. Juliette quis saber o voto da carla, que votou em caio e Arthur votou em Thais.

A falsa eliminação será na terça-feira (9/3), e o mais votado pelo público vai direto para um quarto secreto. Essa pessoa garante vaga na próxima prova do líder e ganha um veto do anjo, ou seja, poderá anular a decisão do anjo uma vez dentro do prazo de duas semanas.

O mais votado pelo público ficará em um ambiente com televisões, mas sem som. Quando quiser ouvir, terá que usar uma ficha e poderá escutar o áudio por 2h. O brother terá seis fichas ao todo para utilizar quando solicitar.

Quem ficar em segundo e terceiro lugar no paredão também escapa do veto na prova do líder, assim como o quarto colocado, que também ganha voto com peso 2 na próxima votação. Nesse caso, deverá votar em apenas uma pessoa, mas com pontuação dobrada.