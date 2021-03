Sessão da Tarde: ‘Roubo nas alturas’ é exibido nesta terça-feira (9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Paramount/Divulgação)

O filme Roubo nas alturas, a ser exibido na Sessão da Tarde desta terça-feira (9/3), narra a história de Josh Kovacs, um funcionário exemplar de um dos prédios mais badalados de Nova York, Torre.



Após Arthur Shaw, dono do edifício, ser preso por atividades criminais e ter os bens congelados, a equipe que Josh lidera fica sem o dinheiro do trabalho. Dispostos a recuperar o capital, o grupo decide assaltar o cofre do milionário para recuperar o que é deles por direito.



A comédia de 2011 é protagonizada por Ben Stiller e Eddie Murphy.