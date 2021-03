Inscrições abertas para cursos de inglês e francês para audiovisual

CB Correio Braziliense

(crédito: Apan EaD)

Estão abertas as inscrições para os cursos on-line de inglês e francês voltados a profissionais do audiovisual. A plataforma Apan (Associação de Profissionais do Audiovisual Negro) EaD oferta 50 vagas para cada um dos cursos a candidatos de diferentes regiões do país. Interessados podem se inscrever exclusivamente para um curso (inglês ou francês) até 9 de março por meio de formulário. Os inscritos passarão por uma avaliação, que irá selecionar candidatos por critérios de equidade racial, gênero e região. O valor de investimento total é de R$ 150 para não associado e R$ 75 para associado Apan.

A duração aproximada é de três meses e as formações abordam conceitos básicos da língua inglesa e francesa por vídeo aulas e materiais didáticos aplicados à realidade de profissionais do setor audiovisual negro. Os participantes terão acesso às aulas pela plataforma EaD da Apan, além de tutoria semanal realizada por professores especializados para sanar dúvidas e falar sobre o processo de aprendizagem. "Os cursos devem beneficiar um grande número de profissionais que buscam o destaque no currículo profissional, já que aprender o segundo idioma e um requisito importante para contratação em empresas, além de possibilitar a expansão de negócios e a ampliação cultural", diz Victor Hugo Leite, coordenador pedagógico dos cursos Apan EaD. Os cursos utilizarão a metodologia e-learning (aprendizado on-line) para atender as pessoas associadas das cinco regiões do país.

Serviço

Inscrições para cursos de inglês e francês Apan EaD para profissionais do audiovisual

Por meio de formulário on-line. Até 9 de março. Curso de inglês e francês voltado para o audiovisual. Investimento: R$ 150 para não associado e R$ 75 para associado Apan (Associação de Profissionais do Audiovisual Negro).