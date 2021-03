Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (9/3)

PO Por Oscar Quiroga

Ver para crer

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

Nossa humanidade faz força demais para acreditar naquilo que não percebe, e arquiteta seu discurso com frases de efeito e infindáveis retóricas que afirmam muito, mas não dizem absolutamente nada, porque a única maneira de um ser humano dizer algo que valha a pena é descrevendo o que percebe. Nossa humanidade é São Tomé, só crê no que vê. Porém, como nossa humanidade também imagina, ela é capaz de confundir visões com fantasias e, como também nossa humanidade gosta muito de ter razão, o tempo dos diálogos acaba sendo tomado quase que exclusivamente por teorias sem o devido embasamento da percepção. Citar frases de pensadores não adianta nada, cada ser humano há de pensar por si mesmo e, assim, quando fizer uma citação, ela será a comunhão viva de suas próprias percepções.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sua alma enxerga a realidade atual como um filme muito longo e complexo que se desenvolve à sua frente, como se ela fosse testemunha e atriz ao mesmo tempo. Realmente, é muito que está em jogo, é uma trama complexa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Pretender domínio absoluto sobre tudo é pretender demais, sua alma sabe disso, porém, continua teimando em deter controle absoluto sobre tudo. Melhor dar rédea solta ao destino, que provoca as coincidências.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ter ideias e nada fazer para que aconteçam, essa é a fórmula da segura frustração. Você não quer experimentar frustração mais uma vez, não é? Pois então, este é o momento de passar para a prática as suas ideias.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tire de cima a obrigação de ter de fazer alguma resolução, pois, quando o coração está desgarrado pelo medo e a coragem simultaneamente, o melhor a fazer é deixar que a vida dê o primeiro passo. Depois, você a segue.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que seja difícil entender as pessoas com que você se relaciona, você tem margem para aceitar os acontecimentos e navegar com confiança, que é uma moeda rara nos relacionamentos humanos. Rara, mas imprescindível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os encontros e desencontros que acontecem fora da programação são as experiências que valeria mais prestar atenção nesta parte do caminho. Há coisas que a vida comunica, de formas muito estranhas, mas intensas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo dará sempre muito trabalho, e quanto mais sofisticados forem seus desejos de realização, mais trabalho você terá para dar início e sustentar tudo em bom andamento. Trabalhar é inevitável, não tente se livrar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Por mais profundas que sejam suas feridas, por mais dramáticos que sejam seus sentimentos, a vida não fica dando voltas sobre a mesma situação para sempre, ela se renova constantemente, encontrando outras vias de ser.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ao mesmo tempo que muita coisa está terminando em sua vida, outra onda nova está nascendo. Tudo junto e ao mesmo tempo, um ritmo bem sagitariano. Em frente e para cima, é assim que se vive a vida neste signo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Observe ao seu redor com muito cuidado, porque por aí estão todos os ingredientes que você precisa para seguir em frente com seus planos. Você não precisa de nada novo, de nada além do que já está por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muitas de suas atitudes são irracionais, para as pessoas que as testemunham, porém, não se trata de racionalidade, mas de conectar todos os pontos que tornam o cenário complexo, e isso se faz intuitivamente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Entre trancos, solavancos e barrancos, tudo segue por uma trilha acidentada, imprevisível, mas que, ao mesmo tempo, é promissora. As diversas adaptações e retificações que você há de fazer se tornam agora evidentes.