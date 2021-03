Peça teatral on-line retrata relações históricas entre homens e mulheres

CB Correio Braziliense

(crédito: Veronica d’Orey)

Oferecendo ao público uma experiência teatral inédita, o espetáculo on-line Te falo com amor e ira será transmitido ao vivo pelo YouTube, a partir de 20 de março às 21h. O espetáculo solo da atriz Branca Messina (A divisão e Gênesis), com direção de Fernanda Bond (A menina e o pote), fica em cartaz até 25 de abril, aos sábados e domingos, no mesmo horário. O ingresso com o link para a transmissão pode ser adquirido na plataforma Sympla, a partir de R$ 20.



O público testemunhará o encontro de uma mulher e um homem por meio de uma videochamada. A relação atravessa dimensões de tempo e espaço, e expõe as engrenagens das relações homem-mulher ao longo da história. A mulher fala, o homem escuta. De casa, usando a câmera do celular, a personagem convida aquele homem, a contar de outra forma as próprias histórias, apresentando novos pontos de vista sobre temas como família, maternidade, sexo, trabalho e subjetividade.

"A personagem é, ao mesmo tempo, atual e atemporal", afirma Branca Messina por meio de nota. "A dramaturgia percorre os tempos de forma não linear, mesclando o passado mítico, dados antropológicos da pré-história, personagens da antiguidade, com relatos, pensamentos e narrativas contemporâneas e pessoais", resume a atriz que também divide o texto com a diretora.



Além de trabalhar com as figuras arquetípicas da história (Eva e Adão; Hera e Zeus e outros), o monólogo traz falas e experiências de mulheres contemporâneas, o que inclui também as das participantes do projeto. "O relato pessoal se mistura com mitos da nossa história, agora sob a perspectiva das mulheres, que só há muito pouco tempo puderam contá-la na primeira pessoa", avalia Fernanda Bond. "Transita entre o público/histórico e o privado/pessoal no diálogo com o enquadramento da câmera, com o audiovisual e suas múltiplas possibilidades", conclui a diretora.



Serviço

Peça teatral on-line Te falo com amor e ira

