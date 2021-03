Nickelodeon anuncia a animação 'The Patrick Star show', derivado de Bob Esponja

CB Correio Braziliense

(crédito: Nickelodeon)

A Nickelodeon acaba de anunciar nova série de animação inspirada no Bob Esponja Calça Quadrada, o Patrick Star show. Com lançamento previsto ainda para este ano, o spin-off terá uma versão mais jovem do Patrick Estrela, melhor amigo de Bob e personagem adorado pelo público, apresentando o seu próprio talk show.

"A Nickelodeon está mergulhando mais fundo na Fenda do Biquíni para dar aos fãs uma nova série que só o Patrick Estrela poderia imaginar", disse Ramsey Naito, presidente da Nickelodeon Animation Studio, em nota. "Este segundo spin-off original nos permite expandir nosso alcance, contar novas histórias e nos conectar ainda mais com nosso público ao redor do mundo", completa.

Além do protagonista, novos personagens serão apresentados ao público: a irmã mais nova, Squidina, que trabalha nos bastidores do programa para que tudo ocorra bem, os pais, Bunny e Cecil e o avô, GrandPat. As aventuras imprevisíveis da família Estrela muitas vezes acabam interferindo no programa. A voz de Patrick será feita pelo dublador original do personagem, Bill Fagerbakke, que vai ser acompanhado por novos membros do elenco. A temporada anunciada de The Patrick Star show terá 13 episódios.