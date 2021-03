Sessão da Tarde: ‘Amor ao primeiro filho’ é exibido nesta sexta (12)

CB Correio Braziliense

(crédito: Universum Film Home Entertainment/Divulgação)

Ange Pagani, um arquiteto mulherengo, leva uma vida despreocupada de noitadas até ser surpreendido por uma grande notícia. Uma mulher chamada Gabrielle alega que o filho de Pagani teria engravidado a filha dela. O problema é que, até então, o arquiteto nem sabia da existência do garoto. Este é o enredo de Amor ao primeiro filho, filme exibido na Sessão da Tarde desta sexta-feira (12/3).



Agora, além de se adaptar com a ideia de ser pai, Pagani também aprende a conviver com a presença de Gabrielle, que continua na vida do arquiteto.



A comédia romântica de 2015 é baseada numa peça de Murielle Magellan, escritora e diretora de teatro francesa.