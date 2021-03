Boninho revela horário de retorno de Carla Diaz ao 'BBB 21'

AE Agência Estado

(crédito: Redes sociais)

Se você está acompanhando todos os lances do Big Brother Brasil 21 e está ansioso com o retorno de Carla Diaz ao reality, mas não sabe quando isso vai ocorrer, seus problemas acabaram. Isso porque Boninho decidiu acalmar os espectadores e revelou o horário da saída da atriz do quarto secreto.

Na noite desta quarta-feira, 10, antes da festa do líder Rodolfo, Tiago Leifert contou que Carla Diaz deveria chegar nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 11 como se fosse despertar os colegas da casa. Isso seria inusitado e surpreendente, já que os participantes poderiam estar literalmente de ressaca da celebração da noite.

"Tá bom galera! Vamos dar tempo pra todo mundo curtir a festa e respirar! Volta marcada pra 12h! Combinado?", publicou Boninho nas redes sociais. A postagem foi ironizada pelo humorista Marcelo Adnet: "pode ser 12h15? Tenho terapia online 11h15", brincou.

Carla Diaz passou a noite no quarto secreto acompanhando cada lance da festa. Ela economizou três cards de áudio e conseguiu ouvir as conversas dos colegas em praticamente toda a celebração. Em alguns momentos, a atriz se decepcionou com pessoas como Projota, melhor amigo do par romântico dela no BBB 21, Arthur. O rapper disse que ela apresentou "incoerências muito grandes, vai juntando várias pequenininhas e vira uma bola de neve". Segundo ele, o público pegou um "rancinho" de Carla. Arthur comentou que os espectadores gostam de jogo e o teriam colocado no quarto secreto, caso fosse um paredão falso. Projota concordou e cogitou a possibilidade de Caio ou João Luiz serem indicados pelo público antes mesmo de Carla.

No quarto secreto, a atriz desabafou: "você me subestimou, Projota. Chocada, chocada, chocada. Você vai ser o próximo no paredão e não sou eu que tô falando. Nossa, Projota, eu não sabia que você era tão venenoso assim". Com a visão como a do público fora da casa, Carla Diaz pode conferir outros colegas sendo falsos ou mudando de lado facilmente.