Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (12/3)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

O medo odeia a alegria

Data estelar: Lua quase Nova em Peixes.

No mesmo lugar em que se arraigaram teus medos está a coragem necessária para que os supere e, em vez de ficar na retranca te frustrando, avançar com atrevimento na direção das experiências que são de teu direito. Fica sabendo, do mesmo tamanho do teu medo é a coragem que tens, porque se medo não houvesse, haveria apenas indiferença em relação às experiências, mas teu medo, por ser vivo e presente, indica que tua alma busca essas experiências, as deseja e, de um jeito ou de outro, nem que seja pelo medo, se envolverá com elas. Apesar de ser essa a triste experiência humana, viver com medo, nela mesma está a semente de sua superação. Como transmutar chumbo em ouro, ou água em vinho? Aos poucos, com muito empenho, aumentando o tempo diário em que respiramos com alegria entre o céu e a terra. O medo odeia a alegria.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De longe e com a visão mais imparcial possível, avalie com objetividade tudo que está acontecendo e que provoca vertigem em sua alma, de tanta coisa que envolve, e de tanto perigo que pode acontecer. Ou não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando a vida ajuda, a alma agradece e segue em frente confiante, mas não tanto para deixar de fazer a sua parte, porque a vida só ajuda a quem a ajudar também. Uma mão lava a outra, você e a vida, a vida e você.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É no momento de maior exposição que a alma sente simultaneamente o puxão do abismo e da imensidão do céu, os temores se entretecem com a ousadia de continuar em frente. Qual prevalecerá? Isso é algo que não se pode prever.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O panorama se amplia e isso sempre é motivo de alegria, mas também de dispersão, porque a alma se encanta com tudo que acontece e vai diminuindo a capacidade de discernir realidade de fantasia. Um preço a pagar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As dramatizações precisam ser encurtadas, para que as questões práticas não sejam afetadas exageradamente, já que sem as resolver, nem tempo mais haveria para qualquer tipo de drama. Cada coisa em seu devido lugar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os relacionamentos não deveriam ser espelhos da própria individualidade, isso soa bastante narcisista. Os relacionamentos são construções novas a que as pessoas se dedicam, uma vez que fizeram vínculos entre si.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A vida é promissora, guarda em seu ventre inúmeras potencialidades, para sua alma as desenvolver e amadurecer de acordo ao alcance de seu atrevimento. Diante das potencialidades, você decide o que fazer.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Enfatizar mais a insanidade do que a beleza do mundo é uma escolha íntima de sua alma, porque há tantas razões para detestar esse mundo em que você existe quanto também para o amar profundamente. É uma escolha.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O cenário é complexo, porque se misturam nele as questões que você quer ver pelas costas, com outras, que sua alma aprecia muito. Não se importe com manter nada organizado, apenas flua junto aos acontecimentos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aquilo que é mais próximo e habitual é justamente o que costuma ser negligenciado, porque a alma entra em modo automático e se esquece de estabelecer e preservar as conexões. Procure superar esse erro agora.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há horas da vida em que não é fundamental entender o que acontece para seguir em frente, pois, é tanto o que está envolvido que a mente não alcança a entender tudo. Mesmo assim, se pode seguir em frente com confiança.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Gostando ou não disso, você precisará tomar todas as iniciativas pertinentes para que as coisas andem do jeito desejado. A inércia é muito forte, é muito difícil fazer com que as pessoas se mexam. Dê o exemplo.