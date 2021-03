Baterista do Sonic Youth discotecará em festival brasileiro de DJS

DB Devana Babu*

(crédito: Arquivo pessoal)



O noramusique Festival, evento que reúne DJs do Brasil e do mundo para proporcionar uma degustação musical eclética, chega à segunda edição neste sábado (13/3), a partir das 19h30. Impulsionado pelos irmãos Renato e Rico Vilarouca, do Rio de Janeiro, e por Thata Wyns, que mora no México, o festival é herdeiro do noramusique Residence, festa com DJs nacionais que já teve 23 edições.

A partir do noramusique Residence, os produtores passaram a realizar, no ano passado, o noramusique Festival, em formato on-line, sob a direção de Renato e Thata. Nesta edição, o evento contará com a participação do estadunidense Steve Shelley, ex-baterista da banda Sonic Youth, além dos brasileiros Larry Antha e Danilo, Banju (França) e Agge (Suécia).



Nas pick-ups, o repertório passeia por sons de diferentes tendências, épocas e vertentes. Shelley, que tem uma vasta colaboração com músicos brasileiros em bandas como Riviera gaz e Gata Pirâmide, promete um setlist que passeia pela música mundial, mas evitará tocar músicas familiares ao público nacional. “Adoro adicionar joias e surpresas inesperadas, mas, como um grande fã da música brasileira, fiz questão de ficar longe da música brasileira para este show. Eu sempre aprendo muito cada vez que visito (o país), quando amigos me mostram algum músico ou disco crucial do Brasil. É infinito. Mas, de forma alguma eu sou um especialista: apenas aprendendo continuamente”, informa o músico, em entrevista ao Correio.

Vale lembrar que o guitarrista Lee Ranaldo, ex-coleta de Shelley no Sonic Youth, também tem boas relações com o Brasil. Em 2017, ele esteve em Brasília para produzir a banda protagonista do filme Ainda temos a imensidão da noite, lançado em 2019.

O festival pode ser acessado pelo zoom por até 300 pessoas, mas também será transmitido ao vivo pelo Twitch do festival. Acesse os links por aqui.



