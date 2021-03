Destaque no The voice+, Lúcia de Maria diz que programa a tirou da depressão

AI Adriana Izel

São mais de 30 anos de carreira no mundo da música. Mas foi a entrada no The voice+ que transformou a trajetória profissional de Lúcia de Maria, 66 anos, carioca radicada em Brasília desde os anos 1970. Ela está na terceira fase do reality show, intitulada Top dos tops, que se inicia amanhã e garante a classificação para a semifinal. “O The voice mudou minha rotina de tal maneira, que foi um turbilhão, um vendaval”, conta em entrevista ao Correio.

A participação no programa garantiu o ânimo de que ela precisava em meio a crises de pânico e a uma depressão, que surgiram no ano passado na pandemia de covid-19. “(O The voice) me tirou dessas crises horrorosas que eu vinha passando. Eu estava mergulhada no abismo”, lembra.

Em 2020, ela trabalhou apenas quatro vezes. Uma rotina completamente oposta à de uma cantora que sempre vivia em rodas de samba, eventos musicais e nos bares de Brasília. Isso impactou a vida financeira de Lúcia, que se viu tendo que contar com a ajuda de familiares e de amigos.

“Subir no palco também é esquecer os dramas. Isso me deu um ânimo, um gás na minha vida, que estava muito parada”, completa sobre a oportunidade que o programa dá para que ela se apresente para todo o país fazendo o que ama.

Trajetória

Desde o primeiro momento no programa, Lúcia de Maria vem chamando a atenção. Na estreia, escolheu cantar Epitáfio, dos Titãs. Música que ela chegou a enviar à produção do programa, antes da Audição às cegas. A apresentação garantiu quatro cadeiras viradas dos técnicos Daniel, Claudia Leitte, Ludmilla e Mumuzinho.

“Eu tinha pensado em dois critérios quando ainda estava em casa. Se um virasse, seria ótimo, e eu ficaria com aquele. Mas, se Mumuzinho e Ludmilla virassem, pensava em um deles, porque são cariocas, como eu. Vieram dos subúrbios, das comunidades. Têm uma história de superação, de muita dificuldade de vida. Eu vim de uma família grande, pobre, do subúrbio. Meu pai era funcionário público, mas éramos seis filhos. Vivíamos muito no limite”, afirma. Ela completa que as coisas só melhoraram quando se mudaram para Brasília.

Quando viu que Ludmilla havia aprovado a apresentação e virado a cadeira para ela, não teve dúvidas. “Ela é mulher, negra, de origem humilde. Tudo que ela enfrentou, faz com que me sinta representada por ela”. A escolha foi certeira, pois na fase do Tira-teima, quando cantou Cabide, de composição de Ana Carolina e famosa na voz de Mart’nália, acabou sendo a primeira a ser salva pela jurada, o que lhe garantiu a vaga na fase Top dos tops. “Eu quis trazer uma música que estivesse na memória da juventude. A minha aprovação foi uma surpresa. Não estava bem no dia, tendo uma crise séria de rinite, com enxaqueca. Estava achando que não ia passar. Mas na hora que a gente pisa no palco, acontece sempre uma transformação”, garante.

Futuro

Lúcia de Maria não pode revelar como será a participação dela na nova fase, quando disputa uma das quatro vagas do time de Ludmilla. Mas é possível imaginar escolhas do repertório a partir de duas canções que a cantora enviou no vídeo de inscrição: O negócio é amar, de Carlos Lyra e Dolores Duran; e Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil. “O negócio é amar é uma música que adoro e que está no meu repertório, que é voltado para bossa nova. Já Cálice tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo”, explica.

Para ela, a presença no The voice tem dado resultado. “Eu sabia do alcance do programa, mas a repercussão se tornou inimaginável. Foi muito além do que eu poderia pensar. As pessoas de outros estados, e até de outros países, têm me procurado. Meu nome foi para longe”, comemora. A esperança, agora, é colher os frutos. “Espero que muitas portas e janelas se abram para mim, porque está sendo uma experiência maravilhosa”, define.

