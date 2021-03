BBB21: Projota vence a prova da Fiat e se torna no novo Anjo da casa

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/TV Globo)

O rapper Projota é o novo Anjo do Big brother Brasil 21. O brother venceu a prova promovida pela Fiat neste sábado (13/3), quando todos os participantes -- exceto o líder Fiuk -- tiveram oportunidade de disputar o direito ao colar de imunidade, a escolha dos castigados do monstro e um carro, um Fiat Strada Volcano 0km.

A prova se assemelhava a dinâmica do jogo Genius, em que cada participante precisava memorizar uma sequência de números, cores e harmonias mostradas nos cinco totens da Fiat. Quem fizesse mais rodadas sem errar, se tornaria no novo anjo.

Projota foi o primeiro a participar da prova. Ele acertou a sequência por 15 rodadas, ficando bem à frente dos demais colegas. Viih Tube, a segunda na ordem do sorteio antes da prova, e Carla Diaz, a última a realizar a prova, conseguiram memorizar por 11 rodadas.

Sarah e João acertaram em sete rodadas; Arthur em seis; Juliette e Camilla em cinco; e Caio e Thaís em três. Rodolffo e Pocah não entenderam a dinâmica e sequer pontuaram no jogo.

"Eu tava precisando muito disso", afirmou Projota após ser anunciado como o novo anjo da semana pelo apresentador Tiago Leifert. "Pai, esse aqui é seu", gritou o rapper quando entrou no carro que ganhou na prova. Ele contou que ficou seis semanas batendo na trave para se tornar anjo.

O artista escolheu para cumprir o castigo do monstro a dupla: João e Sarah, que ficará unida por um cadeado. Nenhum dos dois havia participado do castigo até agora.

Imunidade e paredão da semana

Tudo indica que Projota deve entregar o colar de imunidade ao amigo e aliado da casa, Arthur, no domingo (14) durante a formação de paredão. O brother estava aparentemente na reta após a vitória de Fiuk na Prova do líder.

O próximo paredão do BBB21 será composto pelo indicado do líder e os três mais bem votados da casa. O trio que entra na berlinda pelo voto no confessionário terá o direito de participar da Prova Bate e volta. O paredão será triplo.