Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (14/3)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Despertar do sonho



Data estelar: Vênus e Netuno em conjunção; Lua ainda Nova em Áries.



A única maneira de realizar um sonho é despertar desse e se encantar muito mais com a perspectiva de tentar de tudo para o concretizar, quebrando com o encantamento que a contemplação das imagens mentais e emocionais oferecem. Esse encantamento é difícil de superar, porque enquanto nossas almas estão embaladas por esse sortilégio, evitam fazer qualquer movimento que o dissipem. Porém, viver encantados com nossos sonhos não nos torna melhores e, desgraçadamente, se continuamos assim por tempo demais, nos convertemos em pessoas amargas, porque ninguém consegue ter acesso às belas imagens que nos encantam. A única maneira de realizar sonhos é acordar e fazer tudo o necessário para o realizar. E se não dá certo na primeira tentativa, continuar aprimorando e investindo recursos sem descanso.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tomar iniciativas é com você. Porém, esta é uma hora mais complexa, na qual se coloca sobre a mesa a necessidade de acertar nas iniciativas, em vez de essas serem um eterno teste de tentativa e erro. Isso não.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Um pouco de descanso fará bem ao seu corpo e alma, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, dando a impressão de que sua alma não dará conta do recado. Nada disso! Há tempo suficiente para arrumar tudo e descansar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Este é um bom momento para você tentar se reconectar com as pessoas que em outros tempos foram muito presentes, mas que a vida, com suas complicações, acabou distanciando. Retome contato, sem apego aos resultados.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de ser domingo, a alma está com tudo e cheia de pretensões para fazer acontecer inúmeras coisas. Difícil será encontrar quem acompanhe esse ritmo, mas isso não é importante. Vale que você siga em frente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ares novos sopram pela sua mente, brindando com ideias interessantes. Anote tudo, mas não tire o foco de nada do que está em andamento, para que sua alma não deixe pontas soltas, que no futuro chicoteariam.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se alguma suspeita entrar em seu coração, procure investigar direito para não esbarrar em suas próprias fantasias, transformadas em desconfiança. Este é um momento em que tudo adquire contornos dramáticos. Desnecessário.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Com algumas pessoas, os ajustes de conta serão bastante estressantes, porque com elas ficaram muitas pontas sem amarrar ao longo do tempo. Não importa, há tempo disponível para fazer os ajustes e seguir em frente.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Arrume seu espaço, jogue fora tudo que entulha o ambiente e que dificulta a movimentação. Areje seu espaço, deixe que entre um pouco de sol, se disponível estiver, ou pelo menos ar fresco que revitalize a dinâmica.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Apesar de todos os pesares, há margem para o divertimento. Por isso, não permita que ninguém obscureça sua alma com problemas, pois, mesmo que esses aconteçam, não haveria lugar para fazer drama com nada.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Conclua hoje o que tiver posto em andamento durante os dias anteriores, procure não deixar nada para depois, porque depois acontecerão muitas coisas novas e você precisará de bastante tempo para as administrar.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Puxe conversa, preserve o papo em funcionamento, nem que seja para que o bom humor continue circulando livre e solto através dos relacionamentos próximos. Drible conflitos, hoje não é dia para isso. Em frente.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Pensamento objetivo define muita coisa, deixando de fora muitas outras. É importante objetivar, porque de outra maneira os sonhos continuariam se expandindo em ritmo infinito e nada demais aconteceria com isso.