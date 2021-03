Morre, aos 70 anos, Luiz Palma, pai da jornalista Mari Palma

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

A jornalista da CNN Mari Palma se despediu do pai, neste sábado (14/3), em publicação nas redes sociais. Luiz Palma morreu devido a um câncer avançado que foi descoberto há pouco mais de dois meses.

O patriarca se encontrava internado há uma semana na UTI - Unidade de Terapia Intensiva. A jornalista publicou em seu Instagram uma homenagem ao pai, se despedindo e declarando o quanto foram amigos em vida.

"Foi rápido, sem dor, sem sofrimento. Meu melhor amigo, minha referência, o amor da minha vida não tá mais aqui, mas meu coração está em paz por tudo que eu vivi e aprendi com ele. Obrigada a todos vocês que sempre mandaram amor pro meu pai. Ele tá sentindo tudo isso lá de cima, agora vendo a gente com os olhos renovados", escreveu a jornalista.

Luiz, que era deficiente visual, sofria de retinose pigmentar, uma doença degenerativa em que a visão vai piorando aos poucos. Quando Mari tinha apenas 10 anos, ele ficou completamente cego, segundo o UOL.

"Pai, como eu falei no teu ouvido: pode descansar, eu vou ficar bem aqui, com o teu radinho de pilha. você continua vivo em cada pedacinho de mim. você tá em todo lugar que eu vou, em tudo que eu faço. e eu te amo do jeito mais bonito que uma filha pode amar um pai. obrigada por tudo. seguimos juntos, meu amor, sempre de mãos dadas por toda a eternidade", finalizou Mari.