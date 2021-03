BBB21: Projota vai ao paredão com Pocah e Thaís; bate e volta não foi só de sorte

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Mais uma edição do Big Brother Brasil 21 neste domingo (14/3) e mais uma formação de paredão com a tensão nas alturas. Dessa vez, foram para a berlinda Thaís, Pocah e Projota.



A dinâmica das votações foi a seguinte: Fiuk — o líder da semana — indicou Projota para o paredão (o rapper não teve direito a prova bate e volta). Projota só foi o indicado por Fiuk por ter dado o colar do anjo para Arthur.

Lembrando que Carla Diaz tinha a opção de vetar a escolha do anjo, porém não o fez e deixou o companheiro (no jogo e no amor) Arthur ficar imune pela semana. Lembrando também que Rodolffo estava imunizado desde a semana passada.

Como já havia sido decidido, os três mais votados da noite pela casa formariam o paredão. Os azarados foram Thaís com cinco votos, Gil e Pocah com quatro votos cada. Os três jogaram a prova bate e volta, que nessa semana misturava sorte e habilidade (os participantes tinham de acertar balões com dardos). Gil inclusive tentou acertar o balão que daria a chance de se livrar do paredão, mas errou a pontaria na primeira tentativa. Ele insistiu e na segunda tentativa, o economista acertou o balão.



Depois de se salvar, o brother ficou alterado e precisou ser acalmado pela amiga Sarah, que lhe aconselhou: "Tá bom, agora você precisa ficar caladinho".