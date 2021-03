Em casa: saiba quais filmes e séries estão em alta nas plataformas de streaming

PI Pedro Ibarra* IB Isabela Berrogain*

O Brasil está passando mais uma vez por uma fase crítica da pandemia. Com hospitais lotados e taxa de contágio do novo coronavírus muito alta, o mais prudente a fazer no momento é ficar em casa e se resguardar, mais uma vez, da crise de saúde imposta pela covid-19. Os serviços de streaming são uma excelente opção de entretenimento. O Correio fez uma lista de indicações de filmes e séries disponíveis em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Globoplay e Apple TV+ que podem ser uma boa saída e diversão nestes tempos que novamente ficar em casa é o mais seguro.

Filmes

A vida em um ano

Filme do Amazon Prime Video, conta a história do adolescente Daryn. Ao descobrir que a namorada é paciente terminal de um câncer, o jovem faz de tudo para oferecê-la um ano inesquecível. Dirigido por Mitja Okorn, o drama romântico é estrelado por Cara Delevigne e Jaden Smith.

Palmer

Estrelado por Justin Timberlake, Palmer é um drama estadunidense que conta a história de Eddie Palmer, ex-astro de futebol americano que passou 12 anos na prisão. Após cumprir a sentença, o atleta retorna à cidade natal numa tentativa de reconstruir a vida. Além de lidar com a falta de oportunidades por ser ex-presidiário, Palmer cria uma relação paternal com Sam, um menino que vive num lar conturbado. O filme é uma das apostas da Apple TV para a temporada de premiações. O protagonista Ryder Allen concorreu ao prêmio de Melhor jovem ator ou atriz no Critics’ Choice Awards 2021.

Raya e o último dragão

Kumandra é um reino que, antigamente, era habitado por civilizações que viviam em harmonia com dragões. Entretanto, quando as criaturas místicas se sacrificam para salvar a humanidade, é iniciada uma série de conflitos entre os povos habitantes do local. Para salvar o reino, Raya embarca numa missão para encontrar o último dragão vivo, no intuito de restaurar a paz na área. A trama de Raya e o dragão é baseada em contos e lendas do sudeste asiático, tornando-se a primeira produção da Disney a abordar a cultura da região. A animação pode ser assistida por meio do acesso premium da plataforma Disney Plus, pelo preço adicional de R$69,90. Para os assinantes que não possuem o acesso, o longa estará disponível no catálogo a partir de 23 de abril, sem custos extras.



A sentinela

É um filme de ação que tem como protagonista Klara, uma soldada que volta para a França após uma traumatizante missão de combate na Síria. Após o retorno, a ex-combatente recebe a terrível notícia de que a irmã, Tania, foi estuprada e agredida. Com o objetivo de vingá-la, Klara utiliza toda a experiência adquirida na guerra para capturar o criminoso. O filme, que promete ser um dos grandes sucessos da Netflix, estreou no topo da lista de produções mais vistas no Brasil.



WandaVision

Primeira série original da Marvel na Disney Plus, WandaVision teve o último episódio lançado no início do mês. A série conta a história de Wanda Maximoff e o Visão que, por algum motivo estranho, passam a viver uma vida pacata em uma cidade no interior dos Estados Unidos. O seriado abre a nova fase do Universo Cinematográfico Marvel, que agora vai investir no streaming. WandaVision alavancou a Disney Plus, que bateu na semana passada a marca de 100 milhões de assinantes e também se tornou a série mais assistida do mundo por volta dos episódios 5 e 6. A produção ousa ao usar linguagens televisivas diferentes em cada episódio e é uma das mais interessantes peças recentes que envolvem super-heróis.

Small Axe

Uma série antológica, que gira em torno dos conflitos sociais e as tensões raciais no bairro de imigrantes West Indians, em Londres. Cada um dos cinco episódios, lançados semanalmente pela Globoplay no Brasil, é como um filme com início, meio e fim. o elenco conta com John Boyega, que venceu o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards pela série, e Letita Wright, conhecida pelo papel de Shuri em Pantera Negra. O seriado é dirigido por Steve McQueen, vencedor do Oscar de Melhor filme por 12 anos de escravidão

Filhas de Eva

A série Globoplay tem no elenco Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo como protagonistas. A comédia dramática de 12 episódios conta a trajetória de três mulheres que têm as vidas entrelaçadas. Ao longo do seriado, as personagens, presas a padrões que não as fazem felizes, buscam a tão sonhada liberdade.

Ted Lasso

Gira em torno do personagem-título, um técnico de futebol americano contratado para comandar um time da Premier League inglesa, mesmo não tendo nenhuma experiência no esporte. Apesar de a estreia do seriado ter ocorrido em 2020, o personagem foi criado em 2013 para uma série de comerciais do canal NBC Sports. Em 2021, a produção foi renovada para a segunda e terceira temporadas. O seriado da AppleTV ganhou os prêmios de Melhor série de comédia e Melhor ator em uma série de comédia no Critics’ Choice Awards 2021, além do troféu de Melhor ator em uma série musical ou de comédia no Globo de Ouro 2021.

Relatos do mundo

Protagonizado por Tom Hanks, o original Netflix é uma das apostas da plataforma para a temporada de premiações. O filme mostra Capitão Jefferson Kyle Kidd, um homem que trabalha lendo jornais nos Estados Unidos dos anos 1870. Em uma das cidades que passa, conhece uma criança, Johanna, que o pede para que ele a leve de encontro com a família dela. O destaque é Helena Zengel, intérprete de Johanna que concorreu ao Globo de Ouro e Critics Choice Awards, mas o filme tem sido muito contemplado na temporada de premiações e pode abocanhar indicações ao Oscar.

Eu me importo

Outra produção Netflix, uma comédia de humor ácido sobre Marla Grayson, uma guardiã legal que aproveita da própria profissão para aplicar golpes em idosos. No entanto, uma cliente, aparentemente perfeita para um golpe, transforma a vida da protagonista em um inferno. O longa possui um final inesperado e supera expectativas. Eu me importo pode aparecer no Oscar com a atriz Rosamund Pike, que vive a protagonista do filme e venceu o Globo de Ouro de Melhor atriz em comédia ou musical pelo papel.

Uma noite em Miami

Representante forte da Amazon Prime Video na temporada de premiações, Uma noite em Miami apresenta um encontro fictício entre Cassius Clay, Jim Brown, Malcolm X e Sam Cooke. Eles conversam sobre pautas sociais raciais e dão ao público o que eles esperavam de um provável diálogo entre os quatro ícones da luta negra. Tanto Leslie Odom Jr., que vive Sam Cooke, quanto Kingsley Ben-Adir, que interpreta Malcolm X, estão cotados para os Oscars de atuação. Além deles, o longa deve concorrer a Melhor roteiro original, Melhor direção, com Regina King, e Melhor filme.