Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (17/3)

OQ Oscar Quiroga

Ser e estar



Data estelar: Lua cresce em Touro.



Ainda que em nossa língua tenhamos verbos diferentes para ser e estar, mesmo assim misturamos tudo no dia a dia. Tua experiência de ser não se define pelas circunstâncias em que tua presença está inserida, pois, apesar de que o cenário em que existas eventualmente te oprima ou te ofereça enormes riquezas, essa seria apenas a experiência de estar, enquanto a experiência de ser se define pelo que tu decides fazer com essas circunstâncias. Se o meio ambiente não define um ser humano? Somente em parte, porque com a mesma força com que uma pessoa é moldada pelo meio ambiente, ela também é produtora de eventos e circunstâncias que influenciam o meio ambiente em que existe. Essa é a experiência de ser. Reivindica ser mais do que o cenário em que existes. Ser e estar andam juntos, mas são coisas muito diferentes.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não se pode ter domínio absoluto sobre nada, porque a vida continuará sendo sempre muito maior que o alcance de nosso entendimento. Essa limitação, porém, não significa desgraça, pelo contrário, pode ser uma graça.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Chega um momento em que você precisa se desapegar dos resultados e simplesmente se focar na ação que, de uma maneira ou de outra, terá de ser posta em marcha. Este é um momento de ação, de tomada de iniciativas.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É bastante comum cometer o erro de se abster de agir, imaginando que tudo, ainda, deva ser pensado melhor. A ação é inevitável, ela é a única maneira de resolver o destino. Se uma não dá certo, outra ação a retifica.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O bem-estar da maioria se tornará seu bem-estar particular também. Por isso, se você toma iniciativas que promovam o bem alheio, tenha certeza de que colherá um ambiente harmonioso que lhe trará bem-estar também.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando a alma se queixa dos problemas, é também quando a alma não faz nada para os solucionar. O tempo das queixas é exatamente o mesmo que a alma precisa para colocar sua boa vontade em ação, e solucionar. Só assim.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que você projeta sobre as pessoas é também aquilo que você quer que elas façam, porém, não se pode ter esse domínio todo sobre as pessoas, porque os seres humanos têm o hábito de terem ideias próprias sobre tudo.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aproveite toda e qualquer oportunidade que se apresente e que sirva ao propósito de você reparar erros cometidos no passado, cujos resultados foram varridos para baixo do tapete da consciência, e esquecidos.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As pessoas envolvidas nos seus planos terão reações específicas quando souberem de seus planos, porque se verão envolvidas numa trama que lhes era desconhecida, mas que você articulava intencionalmente.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Descanse seu corpo e alma, use o tempo para se preparar para o futuro, evitando se arriscar demais, aqui e agora. Talvez você ache isso um pouco desalentador, mas os resultados compensarão. O jogo continua.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Fazer planos é sempre muito importante, e isso ficará evidente agora, porque neste momento, se você tiver feito planos anteriormente, você encontrará a chance de os executar e de tudo dar muito certo.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Todo ser humano normal faz planos em sua vida interior, e provavelmente passamos a maior parte do tempo nisso. Mas, chega um momento em que os planos precisam ser postos em prática. Você está nisso agora.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os interesses unem as pessoas, mas também provocam conflitos. De uma maneira ou de outra, sempre haverá pessoas com que você terá de articular seus interesses, buscando espaço para que haja lugar para tudo e todos.