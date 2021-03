Sessão da Tarde: ‘Portal dos guerreiros’ é exibido nesta terça (16)

CB Correio Braziliense

(crédito: Universum Film/Divulgação)

O filme Portal dos guerreiros, exibido na Sessão da tarde desta terça-feira (16/3), narra a história do adolescente Jack Bronson. O menino é magicamente transportado para a China depois que um misterioso baú abre um portal secreto.



Ao chegar no país, Bronson precisa converter as habilidades que possui no videogame nas de um guerreiro de kung fu. Com a ajuda do guarda imperial Zhao, o garoto se torna responsável por salvar a vida da princesa Su Lin das mãos do vilão Arun The Cruel e encontrar um jeito de retornar para casa.