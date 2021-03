Equipe da Globo se surpreende com tiroteio após assalto a joalheria

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

A equipe de reportagem do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, se surpreendeu ao presenciar uma troca de tiro na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Após assalto a uma joalheira do shopping, assaltantes trocaram tiros com policiais durante fuga após o crime. A apresentadora Fátima comentou sobre o caso durante o programa desta terça-feira (16/3).

Equipe da Globo é surpreendida por tiroteio na Barra da Tijuca pic.twitter.com/wpYzfhoPz5 — Reginaldo Tomaz (@retomz) March 16, 2021

A repórter Mona Lisa Duperron gravava uma matéria quando ouviu o barulho e precisou correr para se proteger. Nas redes, a jornalista falou sobre a situação: "Minha gente, a gente acabou de sair de um tiroteio, fugi na verdade de um tiroteio. Eu estava trabalhando, gravando uma reportagem em frente ao Via Parque [shopping] e de repente a gente ouviu muitos tiros, uns 10 tiros e eu olhei e achei: 'É um pneu? Não, não é um pneu'. Então, percebi que eram tiros e nesse momento todo mundo ficou em pânico e saiu correndo".

"Muita gente passando mal, uma senhora passando mal. Eu passei mal, todo mundo fica numa situação dessa. Por mais que a gente vá se acostumando a viver numa cidade como essa, como o Rio, em que tiroteio não é nada muito fora da rotina", finalizou Mona Lisa.



Sobre o caso

Na tarde desta segunda-feira (15/3), oito criminosos participaram do assalto à loja Rolex, que fica no Barra Shopping. Os envolvidos usaram motos roubadas para fugir do local e houve confronto com a PM. De acordo com o G1, um deles foi baleado no braço por agentes da Barra Presente na Avenida Ayrton Senna, no meio do trânsito, e foi detido pelos policiais.

O homem foi preso com dois relógios de luxo, uma pistola glock, duas granadas, munição e um telefone celular. O shopping informou que o gerente havia sido agredido, mas que estava bem: Um dos criminosos foi baleado no braço por agentes da Barra Presente na Avenida Ayrton Senna, no meio do trânsito, e foi detido pelos policiais.