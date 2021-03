Bem perto da lenda

D » Devana Babu*

Se Eric Clapton é visto como um deus, como dizia uma pichação em Londres que correu o mundo na época, o guitarrista e compositor brasiliense Daniel Santiago esteve pertinho do céu pelo menos em duas ocasiões. A primeira, foi quando tinha uns 10 anos de idade e o pai, grande entusiasta da música, o levou para ver um show do ídolo em Brasília. A segunda foi quando Clapton em pessoa tocou guitarra no single Open world, que Daniel lançou esta semana, com um videoclipe. O single antecipa o quinto álbum solo de Santiago, Song for tomorrow, que será lançado em 9 de abril. Antes, outros dois singles, Song for tomorrow e From the Mountains, vão para as plataformas em 26 de março e 2 de abril, também com videoclipes.

Em 2019, Clapton conheceu o álbum Simbiose, do duo de Daniel com o guitarrista Pedro Martins, grande parceiro e alma gêmea musical. Os dois foram convidados para se apresentar no Crossroads guitar festival, evento de Clapton realizado em Dallas, no Texas. Lá, conheceram o guitarrista e produtor Kurt Rosenwinkel, de quem Daniel era fã antes de qualquer um em Brasília e cuja obra, que conhece profundamente desde 2006, ajudou a difundir por aqui. Daniel e Pedro perguntaram ao estadunidense radicado na Alemanha se não gostaria de produzir algum trabalho do duo pelo selo dele, Heartcore, e Kurt topou.

Em 23 de fevereiro de 2020, os dois estavam na Alemanha, no estúdio. A princípio, planejavam trabalhar em alguns temas do duo, mas Pedro sugeriu que Daniel mostrasse algumas canções que ele tinha guardadas e acabaram trabalhando nessas músicas. Com o tempo, perceberam o trabalho estava indo em uma direção mais coerente com um projeto solo de Daniel, e foram por este rumo. “Estava com uma cara bem minha, de canção”, explica Daniel. “Pedro e o Kurt conversarem e chegaram à conclusão de que na verdade era um álbum que deveria ser meu.”

E assim foi. Além de Pedro Martins, que tocou baixo, guitarra e percussão, colaboram com Daniel o baterista Sérgio Machado e a backing vocal Marina Marchi. Além da guitarra, Daniel toca violão, percussão e sintetizador. Enquanto produziam, Kurt, grande amigo de Clapton, mandou o futuro single para o colega, que gostou da faixa, e Kurt teve a ideia de convidá-lo para participar. “Me dê duas semanas”, disse Eric, que, ao fim do prazo, mandou os solos que gravou em Londres e já podem ser ouvidos nas principais plataformas digitais de música.

Influências

Tanto Clapton quanto Rosenwinkel são guitar heroes para Daniel. Kurt é sem dúvidas uma das maiores influências do brasiliense na guitarra, enquanto Clapton ressoa na maneira como o músico faz canções pop calcadas no rock mais trabalhado dos anos 1960 e 1970.

No álbum, porém, que poderia ter ido para um terreno mais virtuoso, Daniel quis invocar o impacto que a música causou naquela criança que viu Eric Clapton tocando pela primeira vez, e que amava Pink Floyd, Led Zeppelin e o clube da esquina, influências que podem ser sentidas no álbum. Mas é um disco que olha para o futuro, como aponta o título: “Tem uma coisa de esperança em um mundo mais justo e igualitário, mais aberto, sem barreiras ou fronteiras.”

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira

Serviço

Lançamento do álbum Song for tomorrow, pelo selo Heartcore, em 9 de abril nas principais plataformas digitais de música. Antes, serão lançados os singles.