Brasilienses oferecem curso de desenho para todos os públicos pelo YouTube

(crédito: Desenhando do zero)

O desenhista e produtor multimídia brasiliense Ylson Dias, em parceria com o artista plástico e designer gráfico Thiago Costa, está disponibilizando aulas de desenho gratuitas pelo canal do StudioZero no YouTube. A oficina Desenhando do zero é adequada para todas as idades, e para pessoas que têm ou não experiência com a arte.

Os vídeos têm duração, em média, de 10 minutos, com os quais o público poderá desenvolver a mobilidade motora e destreza, incluindo os principais fundamentos do desenho, mesclando o intuitivo com o desenho racional, memória visual e criatividade, consciência e identificação das estruturas e proporções, além de ter noções sobre estudos de luz e sombra e perspectiva intuitiva.

No total, serão 16 módulos de duas horas divididos em dez aulas realizadas em formato de pequenos vídeos. As publicações ocorrem nas segundas, quartas e sextas-feiras. O projeto Desenhando do zero conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).

Serviço

Projeto Desenhando do Zero

Por meio do canal StudioZero no YouTube. Vídeos de dez minutos apresentando técnicas de ilustração são lançados às segundas, quartas e sextas-feiras no canal dos artistas. Gratuito. Livre.