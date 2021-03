Leituras on-line

I » Irlam Rocha Lima

Grupo teatral brasiliense com seis anos de atuação, Osdramátikos realiza até 15 de abril um ciclo de leitura de obras que fizeram parte do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), deste ano. As lives, que tiveram início terça-feira, com Gota d’água, de Chico Buarque, prosseguem hoje, às 21h, com a abordagem de Arlequim, de Goldoni. Os 10 textos escolhidos para serem encenados se caracterizam pela versatilidade de gênero — clássicos do teatro universal e brasileiro, épicos, comédias e roteiros de cinema.

Em Arlequim, servidor de dois amos, do dramaturgo veneziano Carlo Goldoni, retrata as confusões de um criado que, para viver e comer melhor, trabalha ao mesmo tempo para dois patrões, sem que um saiba do outro. Na peça, ele também utiliza de todas as artimanhas possíveis para resolver problemas matrimoniais em que dois casais se encontram cercados. A figura cômica de Arlequim, descendência rústica, típica da Idade Média, remete sobretudo à comedia dell arte, da Idade Média.

A companhia Osdramátikos, criada por Abaetê Queiroz, tem em sua formação André Araújo, Bárbara Gontijo, Edu Moraes, Juliana Drummond, Léo Gomes, Márcio Minervino e Rosana Viegas, que se revezam para fazer duas leituras semanais, às terças e quintas-feiras. “Já tivemos duas formações, desde a criação do coletivo há seis anos. Tínhamos um compromisso com o Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) para realizarmos 30 apresentações de seis obras em cinco cidades do Distrito Federal, contemplando teatros, escolas públicas e praças. Com a pandemia fizemos a readequação para o formato de leitura dramática e apresentações on-line”, destaca Abaetê.

Segundo ele, a diversidade dos textos escolhidos para o ciclo de leitura, voltados para públicos variados, permite o desenvolvimento técnico do grupo ao encenar 10 obras de diferentes formatos: clássico, contemporâneo, musical e cinematográfico. “Diante da tormenta que estamos vivendo, decidimos dividir o cachê igualmente entre todos os atores e atrizes e pessoas que exercem outras funções, pois somos uma das parcelas de profissionais mais atingidos pela covid-19”, acrescenta Abaetê.

» Programação

Hoje - Arlequim, de Carlos Goldoni;

23/3 - Natimorto, de Lourenço Mutarelli;

25/3 - Mahagonny, de Bertolt Brecht;

30/3 - O Vale Encantado, de Oswaldo Montenegro;

1 º/4 - Geração Trianon, de Anamaria Nunes;

6/4 -Viúva, porém honesta, de Nelson Rodrigues;

8/4 - Agreste, de Newton Moreno;

13/4 - Cães de aluguel, de Quentin Tarantino;

15/4 - Ópera do Malandro, de Chico Buarque.

Ciclo de leitura

Até 15 de abril. Hoje, às 21h.

Peça Arlequim, de Carlos Goldoni.

No YouTube da Cia Osdramátikos.