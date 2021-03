Banda paulista Blues Bleatles fará live na sexta-feira

IR Irlam Rocha Lima

(crédito: Blues Beatles Facebook/Reprodução)

A banda paulistana Blues Beatles fará apresentação na próxima sexta-feira (19/3) pelo projeto Criasom. Criado há sete anos, o grupo lançou três CDs e quatro vídeos, com 20 milhões de visualizações e fez turnês pelos Estados Unidos, Canadá e Europa. No Brasil, tem participado de festivais e toca com frequência na Bourbon Street Music, na capital paulista.

Da formação da banda fazem parte Marcos Viana (voz), Flávio Naves (hammond B3 e piano), Fred Sunwalk (guitarra e backing vocal), Bruno Falcão (baixo e backing vocal), Fred Borley (bateria e backing vocal) e Denilsin Martins (sax e baccking vocal).

O setlist do show traz clássicos da obra dos Beatles, entre os quais Eleanor Rigby, Help, Stand be me, Ticket to ride, Yellow submarine e Yesterday. A transmissão será pelo canal no YouTube do Criasom.