Quilombo Liberdade Live oferece aulas de capoeira e apresentações culturais on-line

CB Correio Braziliense

(crédito: GABRIEL DPTV/Divulgação)

O Centro Cultural e Social Grito de Liberdade - Mestre Cobra oferece até 19 de julho, sempre às terças e quintas-feiras, aulas regulares e gratuitas de capoeira. A modalidade regional, das 9h às 10h, e de Angola, das 19h às 20h, pela plataforma Zoom.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelos e-mails das categorias regional ou Angola. As vagas são limitadas e são direcionadas para àqueles já iniciados na arte.

O projeto Quilombo da Liberdade Live também disponibiliza no canal do YouTube apresentações culturais envolvendo circo, folclore, dança negra, rap, reggae, hip-hop, dentre outros segmentos que fazem intercâmbio com a história da cultura negra e da capoeira.

As lives culturais ocorrem em 20 de março e em 6 de abril, das 18h às 20h. A primeira apresentação será voltada para o rap, comandado por Stein Anistia. Já a segunda tem como tema os tambores brasileiros, apresentado pelo Ilê Axé Xaxará de Prata.

Serviço

Projeto Quilombo Liberdade Live

Aulas de capoeira pelo Zoom e lives culturais pelo canal do YouTube. Aulas de capoeira às terças e quintas-feiras: categorias regional, das 9h às 10h, e Angola, das 19h às 20h. Incrições pelos endereços de e-mail de cada categoria: gritocapoeiraregional@gmail.com; gritopoeiraangola@gmail.com. Gratuito. Livre.