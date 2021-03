Steve McQueen ganha mostra virtual no CCBB até 22 de março

IB Isabela Berrogain*

(crédito: Warner Bros./Divulgação)

Em comemoração do que seriam os 91 anos do ator Steve McQueen, o Centro Cultural Banco do Brasil Brasília realizará uma série de atividades on-line pertencentes à mostra Steve McQueen — The king of cool (O rei dos descolados, em tradução ao português). Até 22 de março, o evento do CCBB exibirá, de forma gratuita, produções relembrando os principais marcos da carreira do astro.

Durante a semana da mostra, serão reproduzidos os filmes A bolha assassina e Fugindo do inferno, ambos protagonizados pelo ator, que foi um dos principais fenômenos da indústria cinematográfica de todos os tempos. Acompanhando os longa-metragens, será realizada uma live com o crítico Ricardo Largman, além da aula magna Steve McQueen — O arquétipo do anti-herói de poucas palavras.

Em conversa com o Correio, o curador da mostra, Mario Abbade, falou sobre a relevância do evento: “É uma grande oportunidade para que as pessoas vejam nas telas a importância desse ator, os trabalhos que ele deixou. Basta dizer que seis dos 26 filmes que ele fez foram refilmados, mostra a importância não só dele, mas dos papéis que escolheu fazer e dos filmes que escolheu protagonizar”.

Nas telas do cinema, McQueen ficou marcado pelos trabalhos na pele de anti-heróis, como Thomas Crown, no filme A arte do crime, e Cincinnati Kid, em A mesa do diabo. Com papéis como esses, o ator virou um símbolo da contracultura nos Estados Unidos, em oposição aos mocinhos tradicionais do cinema.

“Ele foi o cara que popularizou os anti-heróis do cinema. Eles já existiam antes, mas não da maneira que ele criou; ele popularizou isso. Era a época da contracultura, então os personagens passaram a ser um pouco mais sombreados. Antes, você sabia diferenciar quem era o vilão e quem era o mocinho. Com o Steve McQueen, não, essa separação já era mais misturada, mais humana”, destacou Abbade.

A mostra Steve McQueen — The king of cool também passará pelos Centros Culturais Banco do Brasil do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com a futura retomada das atividades presenciais do CCBB Brasília, a programação completa será divulgada.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira

Mostra Steve McQueen — The king of cool

Plataformas Zoom e Wurlak e redes sociais do CCBB. 16 a 22 de março. Entrada franca

Ingressos: acesso gratuito via plataforma Wurlak.com e demais canais, conforme programação