Sessão da Tarde: 'Encontro de casais' é exibido nesta sexta-feira (19)

CB Correio Braziliense

(crédito: Universal Channel/Divulgação)

Como última tentativa de salvar o casamento, Jason e Cynthia decidem viajar para fazer terapia de casal em um resort. Para conseguirem um desconto, eles convidam outros três casais amigos que aceitam o convite, a princípio para aproveitar o local paradisíaco. Esta é a história de Encontro de casais, filme exibido na Sessão da tarde desta sexta-feira (19/3).

Ao chegarem lá, os casais descobrem que as regras do local fazem com que todos participem das sessões de terapia. O que começa como uma viagem relaxante se torna uma grande descoberta de problemas entre os parceiros.