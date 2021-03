Galeria de Brasília seleciona artistas para exposição na Rússia

CB Correio Braziliense

Em parceria com o grupo curatorial britânico Bad Art e com o coletivo artístico APXIV, A Pilastra, casa de cultura e galeria de arte brasiliense, está com inscrições abertas para artistas de todo país interessados em participar da exposição LIXO TRASH. A ideia do projeto é promover uma mostra intercontinental na Rússia com trabalhos que permeiam a arte temporária e/ou destrutível.

A chamada, aberta a nível nacional, selecionará cinco artistas que enviarão propostas a serem executadas pelos artistas russos. As obras ficarão disponíveis para visitação na cidade de Moscou, em julho de 2021. Ao todo, serão cinco brasileiros e cinco artistas britânicos, além dos russos, que serão os responsáveis por interpretar, realizar, performar e/ou destruir as propostas selecionadas.

Toda a ação no Brasil acontece de forma remota e digital. As propostas serão aceitas pela internet, enviadas e desenvolvidas também pela internet. A montagem ficará por conta do coletivo APXIV, com sede na Rússia, e produção da equipe BAD ART. Os trabalhos selecionados deverão ser seguros ao toque e poderão se auto destruir durante a exposição ou mesmo serem destruídos pelas mãos do público.

Serviço:

Inscrições gratuitas

De 20 de fevereiro a 23 de março pelo link: https://forms.gle/iSeYEHxxY1cKYDoL7