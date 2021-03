Brasiliense narra luta de Lampião contra o coronavírus em cordel

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O brasiliense Davi Mello lançou, na segunda-feira (15/3), o cordel A peleja de Lampião com o coronavírus, disponível no canal do artista no YouTube, Cantin D'Verso.

Na obra, que também pode ser chamada de O grande rei do cangaço contra a micro besta fera, Lampião, acompanhado de célebres cangaceiros como Maria Bonita e Volta Seca e um gigantesco bando, parte na missão global de curar o mundo do coronavírus, traçando estratégias inteligentes e potentes.

À estética do cangaço, juntam-se o álcool em gel e a vacina. Máscaras de couro e o xaxado fazem parte das táticas para suplantar o mal causado pelo terrível vírus.

O cordel está disponível em áudio, com ilustrações de Nara Oliveira, e a trilha sonora fica por conta de artistas populares do DF, como Raiz de Macaúba, Pifa Pandeiro, Igu Malagueta, Raul do Pife e Fernando Cheflera.