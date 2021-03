Chef brasiliense participa de projeto gastronômico on-line

CB Correio Braziliense

(crédito: Carol Resende)

O chef brasiliense Marcelo Petrarca sela sua participação no evento Stella Home Chefs Brasília, revelando, no último episódio do curso on-line de culinária, os segredos para a preparação de uma sobremesa bastante popular dos Estados Unidos, o cheesecake. A torta doce de queijo cremoso e calda de frutas vermelhas frescas também caiu no gosto dos brasileiros. Ao todo, são quatro episódios, que ensinam como preparar refeições completas com entrada, dois pratos principais e uma sobremesa, todos combinados com a cerveja.

Confira:



O curso on-line de culinária Stella Home Chefs Brasília, que está disponível gratuitamente no canal da marca no YouTube, permite que o público experimente os bastidores da gastronomia, colocando a mão na massa para reproduzir as receitas. “Acredito que as receitas precisam ser compartilhadas, não gosto de guardá-las só para mim”, explicou Marcelo Petrarca, que comanda os restaurantes Bloco C, Lago Restaurante e Reverso Restaurante, em Brasília. “Nessa experiência gratificante, promovida pela Stella Artois, tive a oportunidade de passar um pouco do meu conhecimento para as pessoas que estão cozinhando mais em casa neste período de distanciamento, tentando elaborar os pratos de formas diferentes”, acrescentou.



Outros episódios



O primeiro capítulo do curso, ministrado pelo chef brasiliense, conta com uma releitura do clássico prato inglês fish and chips, em uma versão com sour cream trufado. Já no segundo, o especialista revela o segredo do prato Filet ao roti com risoto de grana padano e rapadura, considerado um dos mais famosos do seu cardápio. De acordo com Petrarca, é possível ainda incrementar o jeito de fazer as receitas simples, como a sobremesa e a lasanha à bolonhesa, do terceiro episódio, que podem ser servidas no almoço. “O cheesecake e esse prato italiano são bastante conhecidos aqui no Brasil. Certamente, muita gente já apreciou os dois e tentou prepará-los. A novidade é que acrescento algumas dicas especiais, que podem gerar melhores resultados”, comentou Petrarca.



O projeto tem fomentado a gastronomia e levando entretenimento e experiências ao público em parceria com chefs de diversas capitais do Brasil. A iniciativa também já ofereceu conteúdos produzidos com cozinheiros de Fortaleza e Salvador. “Acreditamos que, por meio desta ação, as pessoas poderão ficar mais próximas da dinâmica da gastronomia, desmistificando um pouco mais esse universo. Em um momento como o que estamos vivendo, a comida consegue trazer ainda mais afeto e acolhimento para as nossas vidas”, arrematou Aline Gusmão, gerente regional de marketing da Ambev do Centro-Oeste.