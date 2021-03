Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (19/3)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Distração e foco



Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.



Entre a distração e o foco se desenvolvem todos os processos mentais, e se formos sinceros conosco, perceberemos que passamos muito mais tempo distraídos do que focados. Isso é assim porque a parte distraída de nossa mente é aquela que processa a multiplicidade de sensações provindas dos cinco órgãos de percepção. A parte focada é a que resolveria essa diversidade de informações numa síntese magistral, só que, enquanto a mente distraída funciona por inércia, a focada precisa ser posta em marcha por efeito da própria força de vontade, e nem sempre estamos dispostos a tomar as rédeas dos acontecimentos, na maior parte do tempo nos abandonamos ao Deus dará, confiando em que um dia a sorte nos sorrirá e não teremos mais que trabalhar. Não é assim, enquanto respirarmos sempre haverá trabalho, subjetivo e objetivo.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

São muitas pontas soltas que precisam ser amarradas para que as coisas funcionem devidamente. Este é o momento em que sua mente percebe as nuances e ramificações de tudo, é o momento de perceber a grande complexidade.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Analise seus recursos, suas entradas de dinheiro e suas saídas, procure organizar melhor suas finanças, para ter mínima previsibilidade e, assim, poder fazer planos. Hoje é um dia excelente para se debruçar sobre isso.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que você não tenha certeza sobre o que seria melhor fazer, tome iniciativas práticas assim mesmo, porque sobre essa dinâmica você poderá fazer retificações e algo interessante resultará disso. Sem agir, nada acontece.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

São tantos questionamentos sendo feitos ao mesmo tempo, lá no recôndito de sua alma, que será necessário tomar um pouco de distância do mundo e, na solidão e no silêncio, refletir sinceramente sobre os acontecimentos.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Pessoas que normalmente serviriam a você de referência, porque sempre esclareceram, neste momento parecem menos úteis do que outras pessoas, que você não valoriza normalmente, mas que agora se tornam imprescindíveis.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça tudo ao mesmo tempo, se despreocupe com a eventual desorganização que isso provocar. É melhor aceitar a complexidade do cenário e agir de acordo, do que pretender que o mundo se detenha e fique em ordem.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tantas ideias boas circulam agora pela sua alma, que parece muito fácil consertar o mundo inteiro, pois, o cenário fica muito claro para você. Não se esqueça, porém, que entre as ideias e a prática há um longo caminho.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Enquanto você não se tomar o trabalho de conversar com as pessoas envolvidas, tudo que sua alma fará será especular e teorizar, algo que pode, eventualmente, ser esclarecedor, mas também provedor de fantasia.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ajustar contas é muito bom, porque apara arestas e coloca tudo em panos limpos. Porém, nem sempre as outras pessoas estão dispostas a fazer isso, e aí o cenário se torna um caldo de cultivo de conflitos. Aí não.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure se debruçar sobre as tarefas que precisam ser cumpridas. Em primeiro lugar, faça isso porque as tarefas não se resolverão sozinhas, e em segundo lugar, porque você encontrará muito prazer nisso.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça valer seus desejos, mas sem atropelar ninguém, porque se precisar de algo assim para obter sua satisfação, tenha certeza, os resultados serão pífios. Tudo pode ser obtido com mais estratégia e elegância.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Dia dinâmico e cheio de coisas interessantes, só que se você não tiver um objetivo definido a atingir, então tudo isso se transformará em distração, que é sempre boa, desde que você não tenha algo maior para fazer.