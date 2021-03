Cia. Fictícia de Teatro abre temporada com espetáculo de metalinguagem

CB Correio Braziliense

(crédito: Cia. Fictícia de Teatro)

Com estreia marcada para 25 de março, a Cia. Fictícia de Teatro apresenta a peça Merda!(*), repaginada e rebatizada de Boa sorte com a peça!. Com texto e direção de James Fensterseifer, o espetáculo é uma comédia dramática com traços de ironia, que repercute as possibilidades e dificuldades de se viver do teatro. A temporada terá 12 apresentações, de 25 de março a 11 de abril, sempre de quinta a domingo, às 20h, e poderá ser assistida gratuitamente pelo canal do YouTube da Desvio Produções Culturais.

Além do novo título, o espetáculo traz como novidade a entrada no elenco do comediante Daniel Obregon, recentemente repatriado de São Paulo, e a transmissão no formato on-line ao vivo. Boa sorte com a peça! é uma investigação sobre a escolha da atividade teatral como meio de vida, revelando a convivência emocional dos atores em meio à tensão dos bastidores teatrais. Trata-se, também, de um espetáculo voltado para a reflexão sobre o ofício teatral e suas possibilidades de conservação, como arte necessária à sociedade.



Boa sorte com a peça!

Por transmissão on-line e ao vivo no canal do YouTube da Desvio Produções Culturais. De 25 de março a 11 de abril, sempre de quinta a domingo. Às 20h. Com texto e direção de James Fensterseifer e interpretação de Daniel Obregon e Felix Saab, a peça reflete os desafios e possibilidades de se viver do teatro. Gratuito. Não recomendado para menores de 12 anos.