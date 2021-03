Michael Jackson de volta?

L » Lisa Veit*





“Michael Jackson está voltando”. O prenúncio veio por meio de uma hashtag levantada nas redes sociais e reflete a eterna espera dos fãs por

novas canções do Rei do Pop. Tendo deixado uma infinidade de gravações e composições que nunca entraram em discos formais, a suposta novidade é a de que 14 músicas inéditas do artista foram registradas na Associação Americana de Compositores e Autores (Ascap).

De fato, as composições fazem parte do catálogo da instituição, no entanto alguns sites internacionais alegaram que elas estão lá há algum tempo. Mas, fãs esperam que as faixas possam fazer parte de mais um álbum póstumo do eterno ídolo da música, que morreu em 25 de junho de 2009, ainda que muitos duvidem.

Contando com colaborações de outros artistas, as canções teriam sido criadas depois de Invincible (2001), décimo e último álbum de estúdio de Jackson, antes de sua morte. Seriam elas Be me 4 a day, Descending angels, End it, I have this dream, Kreeton overture, Man in black, Promise, Rememeber this night, Seven digits, Shut up and dance, Slipped away, Stay, Veredict e You’re the one. Porém ainda não há nenhuma confirmação ou posicionamento oficial do espólio em relação aos rumores.

Legado

Além do projeto audiovisual de sucesso This is it (Isso é tudo), lançado em outubro de 2009, que compila mais de 100 horas de ensaios do que seria a última turnê de Jackson, três álbuns póstumos já foram lançados: Michael (2010), com 10 faixas, que contou com participações dos rap-pers Akon e 50 cent e do guitarrista Lenny Kravitz; Xscape (2014), que conta com oito faixas e uma versão Deluxe, com bônus de versões originais; e um dueto audiovisual póstumo com Justin Timberlake, em Love never felt so good; e Scream (2017), sendo este último uma compilação de canções para o Dia das Bruxas.

Em 2018, vocais inéditos de Michael Jackson apareceram no álbum Scorpion, do rapper e cantor Drake, na faixa Don’t matter to me. Inúmeros nomes de diferentes gerações e linguagens artísticas carregam traços do legado de Jackson, sob inspirações que vão desde as composições e estilo de produção até recursos performáticos e exigência nas apresentaçõeEs.

Uma de suas maiores fãs, Beyoncé, que se tornou este ano a artista mais premiada do Grammy Awards ao lado de Quincy Jones, conta que iniciou a carreira artística com canções do Jackson Five, grupo que revelou Michael. Outros exemplos que remetem ao cantor são Justin Timberlake, The Weeknd e Bruno Mars que, talvez, possam matar uma pequena parte da saudade do público, enquanto não há confirmação de novos trabalhos póstumos do eterno Rei do Pop.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira