Ator Armie Hammer, de 'Me chame pelo seu nome', é acusado de estupro

CB Correio Braziliense

(crédito: Tommaso Boddi/AFP)

A situação delicada envolvendo a vida privada do ator Armie Hammer ganhou mais um capítulo. Effie, uma ex-parceira do artista que decidiu não revelar o sobrenome, deu uma entrevista coletiva e o acusou de tê-la estuprado, além de a ter abusado emocionalmente e mentalmente. A defesa da estrela de Me chame pelo seu nome nega e afirma que a relação entre ele e Effie foi “completamente consensual”.

As acusações contra o ator começaram ainda em 2020, quando um perfil no Instagram com o nome de House of Effie começou a publicar prints de conversas nas quais supostamente Armie Hammer escrevia mensagens com conteúdo sexual explícito, sadomasoquismo e canibalismo. Segundo o portal internacional Variety, a Effie que deu a entrevista coletiva é a mesma do Instagram que vazava as conversas.

Na coletiva, a mulher contou que foi "violentamente estuprada por mais de quatro horas” em um encontro que tiveram em abril de 2017, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela afirma ainda que nesse tempo ele também cometeu outros atos de violência física sem consentimento. Effie também pontuou que tentou sair da situação, mas “ele não deixava”.

Sobre as outras formas de abuso, Effie afirmou que Hammer usava “táticas de manipulação” e ocasionalmente “testava a devoção dela a ele”. A relação dos dois durou quatro anos, segundo relatos de Effie, e eles começaram a se ver quando Effie tinha 20 anos.

Em resposta a coletiva, Andrew Brettler, advogado de Armie Hammer, enviou um comunicado à Variety em que nega toda a situação. O texto acrescenta que todas as relações do ator são “completamente consensuais, previamente discutidas e acordadas, e possuem participação mútua”.

“Nunca foi da intenção do Sr. Hammer constranger ou expor os fetiches e desejos sexuais pervertidos (de Effie), mas ela agora escalou este assunto par outro nível ao contratar uma advogada civil para fazer coletiva de imprensa pública. Com a verdade do lado dele, o Sr. Hammer aproveita a oportunidade para alinhar a história”, escreveu o advogado que também enviou ao veículo internacional supostos prints de conversas em que Hammer se nega a ter atividades sexuais que Effie pede.

Toda a situação tem afetado a carreira de Hammer. Ele teve que largar a gravação de um filme com Jennifer López e também saiu da agência e da equipe de publicitários que cuidavam da carreira dele. Todo processo começou com os vazamentos de conversas.