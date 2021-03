Erick Jacquin compra restaurante que criticou no Pesadelo na cozinha

CB Correio Braziliense

Erick Jacquin teve dificuldade de brigar com participante do Pesadelo na cozinha - (crédito: Carlos Reinis/Divulgação)

Acostumado a dar broncas em quem participa do reality show Pesadelo na cozinha, Erick Jacquin acabou comprando um dos restaurantes criticados no programa. Segundo o jornal Agora São Paulo, o apresentador se encantou com a localização do Ça va, em São Paulo.

Além da localização, o fato de o dono ser um adorador da França encantou Jacquin. "O dono se chamava Antonio, um senhor apaixonado pela França. Tive até dificuldade de brigar com ele", contou o chef, em entrevista à rádio Jovem Pan.

Um tempo depois das gravações, Jacquin descobriu que Antonio havia morrido. Os filhos, então, venderam o Ça va para o chef francês, que ainda é jurado do MasterChef Brasil.