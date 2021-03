HBO produz mais um derivado de 'Game of thrones' com criador de 'Roma'

CB Correio Braziliense

(crédito: HBO/Divulgação-23/11/16)

Game of thrones chegou ao fim, entretanto a HBO não pretende deixar o sucesso parar por aí. Ao lado de Bruno Heller (Roma e Gotham), a emissora desenvolve um novo derivado focado no personagem Corlys Velaryon. Segundo o portal Deadline, a nova série, intitulada 9 Voyajes, mostrará o capitão passando pela jornada que o levou por toda Westeros e às misteriosas terras de Yi Ti e Leng.



Além de 9 Voyajes, a emissora está nos estágios iniciais de uma série sobre a vida dos moradores da Baixada das Pulgas, bairro pobre de Porto Real, e sobre a Rainha Nymeria e a tropa que viajou de Essos a Dorne após a Segunda Guerra das Especiarias.

A HBO ainda trabalha em House of the dragon, prequel que trata da história da família Targaryen, baseado no livro Fogo e sangue e na recém-anunciada adaptação de O cavaleiro dos sete reinos, ambientado quase um século antes da série original. Além disso, a HBO também desenvolve uma animação da franquia.



É possível encontrar todas as temporadas de Game of thrones, originalmente exibidas entre 2011 e 2019, no catálogo do HBO GO.