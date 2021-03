Rita Lee recebe a primeira dose da vacina contra a covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Reprodução)

Mais uma estrela do mundo da música se vacinou contra a covid-19. Dessa vez foi a cantora Rita Lee. Ícone do rock brasileiro, a artista tomou a primeira dose do imunizante nesta sexta-feira (19/3) em São Paulo, com o início da vacinação de pessoas a partir de 72 anos.

Rita Lee fez questão de compartilhar o fato com os fãs postando no Instagram o momento da aplicação. No vídeo, ela brinca ao mostrar o braço para a profissional de saúde: "Olha a tatuagem da velha!". Na legenda, Rita Lee escreveu: "Xô, Corona. Xô, negacionistas".

Outras lendas da música brasileira têm se vacinado contra o coronavírus e feito questão de compartilhar nas redes sociais. Entre os artistas imunizados estão Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Ney Matogrosso, que já receberam a primeira dose do imunizante.

Pandemia

Reclusa desde 2012, o isolamento social não mudou a rotina de Rita Lee. Desde que se aposentou dos palcos, ela e o marido Roberto de Carvalho vivem em um sítio no interior de São Paulo, com cachorros, gatos, carpas, tartarugas, jabutis, macaquinhos e tucanos, que vivem soltos na propriedade.

Durante o período, a artista aproveitou para se dedicar ao lado escritora, lançando duas recriações da série infantil Dr. Alex sobre a importância da preservação do meio ambiente, com desenhos e detalhes lúdicos.

“Na hora de ir para a cama, eu inventava historinhas sobre as aventuras de Alex. Isso foi nos anos 1980. Foi daí que pensei em escrever quatro livrinhos para outras crianças também curtirem o mundinho do ratinho”, contou em entrevista ao Correio.