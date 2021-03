Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (21/3)

OQ Oscar Quiroga

As tradições não são eternas



Data estelar: Vênus ingressa em Áries, Marte e Saturno em trígono; Lua quarto crescente em Câncer.



As tradições não são eternas, surgem como resposta a uma demanda e quando essa não mais existe, deveriam desaparecer, mas não é isso que acontece, porque nossa humanidade se apega ao mundo que conhece, sem o questionar devidamente para se desligar de práticas que, apesar de repetidas, não produzem mais o mesmo efeito. As touradas, por exemplo, são tradições muito antigas que, se um dia fizeram todo sentido, hoje são preservadas por pura inércia. O bullying aplicado aos calouros nas universidades também é tradição, mas faz sentido? As tradições não são intocáveis, precisam ser revistas de tempos em tempos para não corrermos o risco de perdermos o precioso tempo existencial vinculando formas de ser a um espírito morto, de uma tradição decadente.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A qualidade dos relacionamentos qualificará também seu caminho. E assim mesmo acontecerá com relacionamentos desqualificados, com pessoas que, não apenas nada agregam, mas que também produzem desarranjos.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sua alma e seu corpo se encontram seguros, mas o temor sempre dirá o contrário. Você terá de escolher com bom senso e sabedoria a que voz ouvir com mais atenção, se a da segurança evidente, ou a do medo inquietante.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Todas as situações que constrangem você são também as chances de você as utilizar como fundamento para o eterno processo de libertação a que toda alma humana está dedicada. A atitude diante do que constrange muda tudo.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você sabe tudo que precisa ser feito e reconhece ser você quem deve executar as ações. Porém, isso não livra sua alma de ser tomada pelo temor de não ter acertado bem as decisões, e que tudo possa dar errado.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora que há um acordo que parece contemplar as partes envolvidas, chegou a hora de executar todos os planos e, se necessário, os retificar sobre a marcha dos acontecimentos. A celebração dos acordos há de ser prática.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Alguma dor sempre haverá envolvida no caminho, é impossível imaginar a vida humana desprovida de dor. Porém, isso não significa que seja legítimo sair por aí se queixando de tudo. Isso só agregaria mais dor.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Fundamental é que tudo seja preservado em funcionamento e, diante disso, todas as pessoas terão de abaixar a crista e se adequar à necessidade, fazendo concessões que, de outra maneira, nem lhes passaria pela cabeça.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

De tempos em tempos, a alma se sente inferiorizada e isso lhe dá raiva, porque é injusto. Mas, o sentimento permanece. O que fazer? Procure se concentrar nas tarefas que precisam ser resolvidas, o resto passa.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aproveite esta onda de entendimento mutuo que circula através dos relacionamentos que mais importam a você, faça uso dessa condição para abrir seu coração e conversar sobre os assuntos mais difíceis. Dará certo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça tudo que precisar ser feito, gostando disso você ou não, porque isso abrirá caminho para que, depois, você tenha tempo livre para fazer o que quiser. Tarefas em primeiro lugar, o resto depois. É assim.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Fazer acontecer será mais sábio do que esperar que aconteça. Engula todos seus temores, não espere ter coragem suficiente, apenas faça o necessário para que seus desejos prevaleçam. Observe os resultados.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Está tudo em andamento, há uma continuidade inquebrantável que garante que tudo, absolutamente tudo, encontre solução e se acerte. Procure não se esquecer desta vivência na próxima vez, em que tudo parecer perdido.