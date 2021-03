Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (22/3)

OQ Oscar Quiroga

Ter razão é uma paixão



Data estelar: Lua quarto crescente em Câncer.



Uma das grandes paixões humanas é ter razão, o que é um paradoxo, porque teoricamente a razão se contraporia às paixões. Mas, é o que temos, e de nada adianta arvorar o chavão “prefiro ser feliz do que ter razão”, porque soa hipócrita, sendo essa, inclusive, uma forma velada de se ter a última palavra, que é o mesmo que ter razão. É assim, tu podes optar por não comer chocolate, mas isso não significa que o chocolate não seja do teu apreço. Com “ter a última palavra” é a mesma coisa, tu podes ter te cansado das brigas que “ter a razão” provoca e, por isso, queres te distanciar desse cenário, mas, lá no fundo da alma, a paixão da última palavra continua viva. Em suma, paixões, assim como cores e gostos, não se discutem, se aceitam. Faz a ti o favor de desenvolver estudo e argumentos inteligentes para viver essa paixão.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sem querer, algumas coisas são ditas, aquelas que, ainda, deveriam ser mantidas sob o manto do sigilo. Procure fingir, fazer cara de panorama e seguir em frente, porque a discrição continua sendo sua real aliada.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

No calor das discussões se dizem coisas que, depois, não vão significar nada além disso, o calor das discussões. Por isso, mantenha a cabeça no lugar e evite tomar decisões que precisariam ser pensadas melhor.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sua alma adora argumentar, mas isso nem sempre é pertinente, especialmente se você busca sossego e paz de espírito. Este é um momento de ânimos perturbados e, por isso, as argumentações não se destinam ao esclarecimento.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O palco é o lugar mais solitário do mundo, porque quando você se expõe ao público, ninguém presta atenção a quem você verdadeiramente é, mas ao papel que, nesse momento, você representa. Por isso, exponha-se sem medo.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As coisas não são como deveriam ser, mas como são, de acordo com a inclinação natural do caráter das pessoas envolvidas nesta parte do caminho. Procure ser realista, pois, só isso lhe dará a vantagem que você busca.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Em muitos casos, a melhor orientação que uma alma pode receber não chega coberta de perfume nem se manifesta de forma conciliadora. Em muitos casos, essa orientação chega com tamanha força que parece uma briga.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há coisas que precisam ser feitas, gostando você delas ou não. Diante do inevitável, o melhor a fazer é deixar de lado suas preferências e se dedicar a dar conta do recado o mais rapidamente possível. Só assim viu?



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A paciência nunca foi uma virtude de sua alma, e neste momento isso é acentuado pelas circunstâncias, e porque as pessoas que fazem parte do seu caminho parecem dispersas. Discutir um pouco sim, mas não resolve.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Use o discernimento para não confundir suas reclamações justas com outras, que são pura expressão de desconforto e impaciência. Cuide de fazer essa distinção para que seus argumentos não percam força. Em frente.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Atrapalhar-se um pouco, quem não? Mas, você pode fazer alguma diferença evitando se acomodar no que seja normal e, pelo contrário, ao menor sinal de trapalhada, se erguer e fazer o necessário para consertar.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aquilo que você deseja será seu, mas não com um passe de mágica. A força do desejo é enganosa, porque dá a impressão de que com o mero ato de desejar o caminho da realização já foi andado. Você sabe, não é assim.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Teoricamente, tudo deveria ser conversado, combinado e com muita cordialidade posto em marcha. Porém, na prática os relacionamentos humanos são muito atrapalhados e, por isso, o conflito impera e é a nota dominante.