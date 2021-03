'Cabras da peste' traz a comédia brasileira para Netflix

AI Adriana Izel

(crédito: Netflix/Divulgação)

Uma quase reunião de Francisgleydisson, de Cine Holliúdy, e de João Grilo, de O Auto da Compadecida. Essa é a primeira impressão ao ver Edmilson Filho e Matheus Nachtergaele juntos em Cabras da peste, filme nacional que estreou na Netflix em 18 de março, ficando disponível no catálogo para 190 países. Entretanto, o longa-metragem apresenta novos personagens: Bruceuilis e Trindade, dois policiais, um cearense e outro paulista, que acabam se juntando na missão de encontrar Celestina, cabra considerada patrimônio de uma pequena cidade no interior do Ceará, que desapareceu. Juntos, se metem em muitas confusões.

“Isso (o filme) é uma possibilidade de elogiar as duplas de palhaço. Didi e Dedé, Grande Otelo e Oscarito, O Gordo e o Magro. É a oportunidade de brincar com o grande amigo”, define Matheus Nachtergaele em entrevista ao Correio. A dobradinha entre os atores começou da parceria construída em Cine Holliúdy, o qual atualmente estão gravando a segunda temporada da versão seriada da Globo e do Globoplay. “O Cabras da peste é um pouco resultado do nosso encontro em Cine Holliúdy e está estreando, enquanto estamos gravando, é uma boa coincidência.”

Pensado inicialmente para o cinema, Cabras da peste acabou ganhando uma nova casa, o streaming, devido à pandemia. “Estamos felizes porque é uma plataforma que vai para o mundo todo”, comenta Edmilson. Para Matheus, esse será um aprendizado desse período de covid-19. “O cinema vai mudar a partir de agora. A peste vai durar mais tempo do que a gente imaginava. Os filmes, em geral, vão nascer muito para o streaming”, acrescenta o ator.

Diversidade

Na telinha, os dois se juntam a vários outros comediantes brasileiros, desde humoristas que fizeram sucesso nos bares cearenses até aqueles que ganharam espaço primeiramente na web, como a trupe do Porta dos Fundos e do Choque de Cultura. “É um mix muito grande. É um filme de aceitação das diferenças, entre os diferentes, entre as gerações”, afirma Matheus. Entre os nomes do elenco estão Evelyn Castro, Juliano Cazarré, Falcão, Victor Allen e Letícia Lima.

Cabras da peste é uma comédia, mas bebe de várias fontes. É possível perceber influências do gênero policial, dos filmes de lutas marciais e da comédia tipicamente nordestina. Tudo isso embalado num estilo bastante brasileiro. “É um filme que pede ternura, com um policial abrasileirado antiarmas. Estamos elogiando o jeito brasileiro de fazer cinema. Espero que as pessoas curtam e entendam que não tem uma pretensão além de ser terno e carinhoso”, explica o intérprete de Trindade.

Com direção de Vitor Brandt e produção de Halder Gomes, o projeto nasceu com a intenção de contar uma história brasileira num estilo de filmes buddy cop. Edmilson cita, por exemplo, Um tira da pesada, com Eddie Murphy como uma referência. “A gente tentou fazer uma comédia com referências dessas lutas de policiais, com a cara do Brasil. Acho que isso era fundamental”, conta Edmilson Filho.