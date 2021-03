Ator Edson Montenegro morre de covid-19 em São Paulo

AE Agência Estado

(crédito: Reprodução/Instagram)

Morreu neste domingo (21) o ator Edson Montenegro, aos 63 anos, vítima da covid-19. A informação foi confirmada nas redes sociais da filha do ator, Juliana Tavares. Edson estava internado no Hospital Paulistano na Bela Vista, em São Paulo, intubado em razão do comprometimento de seus pulmões. "Meu pai descansou", escreveu ela.

Edson participou do filme Cidade de Deus (2002) como o pai de Buscapé. Também atuou em novelas como Apocalipse (TV Record, 2017), Cúmplices de um Resgate (SBT, 2015) e da minissérie Dona Flor e seus Dois Maridos (TV Globo, 1998). Atualmente, Edson estava no espetáculo Donna Summer Musical, em São Paulo.

Em entrevista para a coluna da Patrícia Kogut, no jornal O Globo, neste sábado (20) Leonardo Tavares, filho de Edson, disse que o pai foi internado duas semanas depois de ser contaminado. Ele já estava com 55% dos pulmões comprometidos pela doença.

A cantora Karin Hills (ex-Rouge), que atuava com o cantor no musical sobre Donna Summer, lamentou a morte do ator em suas redes sociais. "Vai com Deus, meu pai de mentirinha. Você vai fazer muiiiiita falta."