Nicette Bruno é homenageada em documentário da TV Cultura

CB Correio Braziliense

(crédito: João Miguel Júnior/TV Globo)

Nicette em 3 atos é o nome do documentário da TV Cultura sobre a vida da atriz Nicette Bruno que vai ao ar nesta quarta-feira (24/3), às 23h. A produção relembra os três meses de falecimento da atriz e contará com as participações dos filhos da artista, Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho.

Durante o filme, também serão exibidas imagens inéditas da carreira da atriz e momentos do convívio familiar, além de depoimentos de figuras importantes da cena artística brasileira, como Tônia Carrero, Suely Franco e Alcides Nogueira.

Em dezembro de 2020, Nicette Bruno morreu aos 87 anos devido a complicações da covid-19, após passar quase um mês internada na casa de saúde São José, no Rio de Janeiro.