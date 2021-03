Peça on-line conscientiza crianças sobre a preservação do Cerrado

CB Correio Braziliense

(crédito: Davi Mello/Divulgação)

O espetáculo O pequeno cidadão do mundo, de autoria do artista popular brasiliense Fernando Cheflera, também responsável pela direção, atuação e trilha sonora, já está disponível no canal do Ciclo Pife, no YouTube. A obra conscientiza crianças sobre a preservação do Cerrado.

Feito como forma de comemoração ao Dia Internacional das Florestas, celebrado em 21 de março, e ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, o espetáculo conta a história de um menino urbano, deslumbrado com as modernidades virtuais e que sonhava em ser astronauta.

Por conta do destino e da vontade da mãe, o garoto se muda para uma cidade do interior, onde conhece um novo amigo, que o convida para passear a pé pelo Cerrado, para um banho de cachoeira. O contato com a natureza transforma o interior do menino urbano, que percebe que não adianta procurar por outros planetas se não cuidamos nem mesmo do nosso.

O pequeno cidadão do mundo integra o projeto Salve o Cerrado, que une música e educação ambiental na missão de salvar o bioma da degradação ambiental.

O pequeno cidadão do mundo

Disponível no canal Ciclo Pife no YouTube. Gratuito. Livre para todas as idades.