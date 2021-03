Sabrina Sato será a apresentadora do novo reality show da Record 'A Ilha'

CB Correio Braziliense

(crédito: Edu Moraes/Divulgação)

Após comandar o reality show Game dos clones, uma parceria entre Amazon Prime e Record, Sabrina Sato estará à frente de mais um programa do formato na emissora. O canal divulgou, nesta segunda-feira (22/3) por meio de nota, que a ex-BBB será a apresentadora de A ilha, atração inédita que será lançada em julho na tevê aberta.

Gravada em uma região paradisíaca do litoral brasileiro, A ilha reunirá 13 celebridades em busca de aventuras e vários prêmios. O público terá um papel essencial, pois é quem determinará os rumos da disputa.

A estreia representará a primeira temporada de A ilha e entrará para a lista de reality shows da emissora, que já conta com A fazenda, Power couple e Canta comigo. A produção aparece para rivalizar com os formatos similares da Globo, como Big brother Brasil e No limite, que, em seu retorno, terá uma competição entre ex-BBBs.