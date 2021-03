Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (23/3)

OQ Oscar Quiroga

Data estelar: Lua Vazia das 12h27 até 18h57, horário de Brasília



Discutir é estressante, mas qualquer ser humano pensante é engolido pelo redemoinho das discussões, porque necessita expressar seu ponto de vista e, também, porque é conduzido à discussão pela paixão de “ter a última palavra”, o argumento definitivo que cale a boca dos seus “oponentes”. De pouco adianta dizer que as coisas não deveriam ser assim, que as pessoas deveriam conversar polidamente entre elas. Acontece que a vida raramente é como “deveria ser”, sendo, a maior parte do tempo, bastante diferente disso. A questão é aceitar que, apesar de querermos fingir que somos seres racionais, até em nossa racionalidade envolvemos paixões, como é o caso de “ter razão” ou “ter a última palavra”. Pois bem, já que é assim, poderíamos todos, pelo menos, estudar bastante para desenvolver argumentos esclarecedores em nossas discussões.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Suspeitas são apenas isso, suspeitas. Os relacionamentos humanos são pautados, infelizmente, pela desconfiança, e isso faz com que suspeitas menores se transformem em monstros assustadores. Coloque tudo em perspectiva.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mesmo as pessoas mais sábias podem dizer bobagens e isso não significa que devam ser ouvidas com atenção, nem muito menos que essa seria uma orientação a seguir. Procure passar tudo pelo crivo do bom senso.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É tentador você se envolver no jogo interminável das argumentações, mas, o que você ganharia com isso? Uma dor de cabeça? Chegar ao fim do dia sentindo um estresse infernal? Vale a pena refletir sobre isso.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Às vezes sua alma ouve a si mesma dizendo coisas que a surpreendem, porque revelam camadas profundas do ser, e aí ela se sente exposta. Porém, nada indica que essa exposição seja percebida pelas outras pessoas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A desconfiança é a moeda corrente dos relacionamentos humanos. Não deveria ser assim, porém, o mundo não é como deveria ser, mas como ele é. Tendo isso em mente, procure ser realista na forma com que você se relaciona.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure enxergar através dos acontecimentos, especialmente esses que tenham uma forma assustadora, porque carregam brigas e ressentimentos com eles. Enxergar através fará você perceber o verdadeiro significado oculto.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A única e real maneira de se livrar das tarefas e as concluir com destreza, para você não precisar retornar a elas tão cedo assim. Cabeça no lugar para não discutir coisas que, de toda maneira, terão de ser feitas.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Discuta tudo que você quiser, dramatize ao seu bel prazer, porém, não se engane imaginando que isso iria resolver qualquer coisa que o valha. São momentos que precisam acontecer, como válvulas de escape.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há reclamações que são justas e que precisam ser postas sobre a mesa. Cuide, porém, para não misturar essas com aquelas outras, que são manifestações de impaciência apenas. A separação dará força aos seus argumentos.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O problema de cometer erros não é cometer erros. O problema de cometer erros é fingir que isso não tenha nada a ver com você. Nessa atitude aparentemente normal, as soluções se perdem e as trapalhadas aumentam.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Entre o desejo e a satisfação há um longo caminho de reflexões necessárias, para você separar a fantasia da realidade. É assim que, desejos que parecem muito desejáveis, na prática se transformam em seu contrário.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se despreocupe com o teor das discussões e conflitos que acontecerem, porque de alguma forma as arestas precisam ser aparadas, antes de provocarem problemas maiores e de natureza prática. Em frente com o conflito.