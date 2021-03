CarnaGeek: 'carnaval' da cultura nerd começa neste fim de semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O CarnaGeek 2021: diversão antes da extinção! apresenta em sua segunda edição um evento inteiramente on-line e gratuito em 27, 28 de março e 3 de abril. A iniciativa promete diversão para os fãs de cultura pop com bate-papos, painéis, apresentações culturais e muita música — tudo sobre o universo geek e nerd, como quadrinhos, cinema, séries, eSports e diversidade.

O CarnaGeek será realizado em cima de um trio elétrico, que estará estacionado em um local privado, com todos os participantes serão testados. A ideia dos organizadores é inovar e proporcionar trabalho para os profissionais de carnaval que estão sem trabalho por conta da pandemia. A transmissão será para todo o país por este link.

Confira a programação completa:

27 de março (sábado):

12h: Petar Neto, apresentador e narrador de eSports, comanda o painel Cultura Nerd nos Dias Atuais, com Fabio Hurtado, do Nerd Break; Matheus Ferreira, do Geek Publicitário, e o produtor de eventos Marcelo "Vingaard", para bater um papo sobre os estereótipos que os nerds já quebraram e tudo o que conquistaram até hoje.

15h: Batalha de Quadrinhos com DJ toma conta da programação, com a drag queen, atriz e apresentadora Jade Odara e a DJ CranMarry comandando o som, enquanto Rafael Andreatta, do Geeq com Q, e os quadrinistas Luiz Sansone e Leandro Siqueira conversam sobre o processo criativo de criar e desenhar, enquanto interagem com o público on-line. No final, o maior grupo k-pop cover da América Latina, B2 Dance Group, faz uma apresentação para encerrar o dia.

28 de março (domingo):

12h: Petar Neto comanda o Power Games: a Cultura de Jogos, um bate-papo especial sobre o mercado atual de games e eSports com a maior host de esportes eletrônicos da América Latina, Nyvi Estephan, e a streamer e cosplayer Gabriela Zambrozuski. No final da live, a banda de k-pop formada só por meninas, Eve, faz uma apresentação ao vivo.

18h: Jade Odara e a banda NerdStones, pioneira em covers de temas do universo Geek, agitam o público com uma apresentação ao vivo das músicas mais nerds do planeta.

3 de abril (sábado):

12h: O gamer e streamer Gabriel "Machadinho", Marcel Nadale, do Canal Gay Nerd, e a cosplayer Yuki LeFay, batem um papo com Petar Neto na live Diversidade Cultural no Meio Nerd.

15h: Com apresentação da Jade Odara e a DJ CranMarry comandando as pick-ups, o Desfile Cosplayer recebe Lari Anjos, Mariana Jade, Rafaely Yummyn, Thamyres Azevedo e Wayne Mendes e seus cosplays especiais.

