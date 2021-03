CB Correio Braziliense

Futebol! O Se pá um podcast apostou no tudo no esporte mais popular do país e rendeu um episódio e tanto. De Pelé a Maradona, de Doutor Castor a Gabigol, de gol a touchdown, de Maya Gabeira a Lewis Hamilton — existe muito mais entre um chute e dois tempos de 45 minutos do que supõe a nossa vã filosofia (quem disse que Shakespeare não curtia uma bolinha?). Olha, se você gostar, tem (bem) mais no TT.



